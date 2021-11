Ez húzós lesz: ennyibe fog kerülni a fenyőfa 2021 karácsonyán

A tavalyi évben a járvány miatt többen karácsonyoztak otthon, idén is sokan fognak otthon ünnepelni. Az ünnep elengedhetetlen kelléke a karácsonyfa, amire 2020-ban igencsak megnőtt a kereslet. Az előző évben a nordmann fenyő volt népszerű, a Pénzcentrum pedig termelőket kérdezett a piac, és az árak idei alakulásáról.

A lucfenyő, és a nordmann fenyő a legnépszerűbb hazánkban, de ezüstfenyőt is sokan vesznek. Az árak alakulásában azonban a termelőknek nincs nagy beleszólása, ugyanis a kereslet diktál. Nagytermelőket kérdeztünk arról, hogy mi várható az idei szezontól.

Mi nagyjából 3000 fát adtunk el tavaly, véleményünk szerint idén is ennyit fogunk tudni eladni. 10 hektáron termelünk fenyőfákat, luc és nordmann fenyőt, ezek a legkeresettebbek. Bár a termelési költségek jelentősen megnövekedtek, nem valószínű, hogy érvényesíteni tudunk bármilyen áremelést, hiszen kínálati piac van, ha nem tudjuk a megszokott áron adni a fát, úgy megveszik mástól. Minimális árváltozásra lehet majd számítani, de az elmúlt években kialakult ársáv lesz az idén is jellemző. A tavalyi évben valamivel több fát adtunk el, hiszen zárva voltak a hotelek, szállodák, így mindenki otthon karácsonyozott, az, hogy idén mi lesz, még nem tudni.

- mondta lapunk megkeresésére a Dezsőfenyő tulaja, Dezső Tibor.

A termelők szerint a legnépszerűbb fafajták idén is a luc, és a nordmann lesznek, azonban az ezüstfenyő is állandó termék a kereskedők palettáján. Deme Marcell, a Deme fenyőültetvényektől lapunk kérésére elmondta, hogy a luc az illata és kedvező ára miatt, míg a nordmann elegáns mivolta és tartóssága miatt népszerű.

A piacon az évről-évre megjelenő kereskedők egy viszonylag stabil vevői körrel, ha úgy tetszik, törzsvásárlókkal rendelkeznek, akik céltudatosan mindig ugyanott keresik az adott évi fájukat. Emiatt a karácsonyfa termelés nem csak árérzékeny, hanem minőségérzékeny is. A karácsonyfa iránti kereslet évről-évre stagnál, de azért a tavalyi évhez hasonlóan a fix vevői igények mellett az egyszeri alkalommal vásárlók elégedettsége is ugyanolyan fókuszt kap idén is.

Deme Marcell kifejtette, hogy az első járványos karácsonykor a visszaesés kétségtelenül érezhető volt, aminek mértéke országos szinten változó volt. Elmondása szerint a járvány hullámai minden gazdasági folyamatra érzékenyen hatottak, de megfelelő gyengeség/veszély analízissel, illetve ezek megoldásaival és kivédésével a vásárlási folyamat biztonságosabbá tehető, amely a vásárlói kedvre is pozitív hatással lesz. Árak tekintetében ők is változó árakról számoltak be.

Az árképzés sok esetben egyedi és piaconként is változó: pl. a „darab ár” alkalmazása egyre több helyen tapasztalható a „méter ár” helyett, ami a vevők döntését is befolyásolja. Az évről-évre emelkedő - amúgy sem olcsó - szállítási költségek az üzemanyagok áremelkedése miatt egyértelműen tovább nőnek, ami biztos, hogy hatással lesz az ezévi árakra.

A termelők egyetértenek abban, hogy a termelői oldalról az árakat egyáltalán, vagy csak minimálisan fogják emelni, azonban a viszonteladói ár növekedhet. A kereskedőknek ugyanis a bérek emelkedése, valamint a szállítási költségek emelkedése miatt nagyobb költséggel járhat a fa árusítása. Erről számolt be Fodor János is, a Fenyőfarm családi fenyőtermelő gazdaságtól, akik több tízezer fát adnak el a szezonban átlagosan.

Azt, hogy milyen fenyőfák népszerűek a kiskereskedések döntik el. Tavaly hirtelen ugrott a nordmann fenyő utáni kereslet. Talán az embereknek az előző évben jobban volt pénzük, így karácsonyra értékesebb fát vettek. Hogy ez idén hogyan alakul, ezt még nem tudjuk, lehet, hogy ismét keresettebbek lesznek az alacsonyabb árkategóriás fenyőfák.

- mondta lapunknak Fodor János, aki hozzátette, hogy a járvány a karácsonyfa, fenyőfa eladásra talán még pozitívan is hatott, hiszen tavaly az a réteg is vásárolt, akik egyébként elutaznak az ünnepek alatt.

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete előző évi közleménye alapján Magyarországon 2-2,5 millió fenyőfát adnak el karácsonyra. A HelloVidék tavaly írt a fenyőárak átlagos alakulásáról, az előző évben a lucfenyő méterenként 3000 forintba, az ezüstfenyő 4000-5000 forintba, a nordmann pedig 6000 forintba került.

Árak tekintetében a tavalyi év folyamán a 125-150 centiméteres nordmann fenyő az Oázis kertészetben 10990 forint volt, míg a lucfenyő 4990 forint, míg a 125-150 centiméteres ezüstfenyő pedig 6990 forintba került darabonként. A Megyeri kertészetben az ugyanekkora nordmann fenyő 15990, a lucfenyő 12990 forint volt az előző évben. A tavalyi árakat tekinthetjük kiindulási pontnak, ettől csak drágább lehet idén a fenyő, ugyanis az infláció és a növekvő költségek miatt biztosan számíthatunk emelésre. Azonban a termelőknek vigyázniuk kell az áremeléssel, mert akár rajtuk is maradhat az árujuk.