Zsebbenyúlós karácsony vár a szülőkre: őrülten megdrágultak a legnépszerűbb játékok

Szinte napra pontosan egy hónap van hátra karácsonyig: ha még nem is vetted meg az ajándékokat, már biztosan elkezdted tervezgetni, kinek mit adsz. Rossz hír a kisgyerekes szülőknek, hogy ahogy minden más, úgy a gyerekjátékok is megdrágultak év végére, a szakértő szerint akár 20 százalékos áremelkedésre is számíthatunk egyes termékeknél.

Egy friss kutatás szerint a magyarok a tavalyinál valamivel több pénz, 59 ezer forintot költenek átlagosan karácsonyi ajándékokra idén. Az ajándékozásra ebben az évben is időben felkészülünk: a kitöltők több mint fele már novemberben vagy előtte elkezdte a vásárlást, és tavalyhoz képest némileg nőtt a bizalom az üzletben történő vásárlás iránt; idén valamivel többen terveznek így is, vagy nagyobb részt ilyen módon is vásárolni (52% vs. 47%).

Ennek a pénznek egy jelentős részét a gyerekeinkre költjük: egy másik felmérés szerint bőven 10 ezer forint felett jut játékra fejenként. Becslések szerint a játékpiac éves forgalmának mintegy 60 százaléka az év végi ünnepi szezonban realizálódik, hiszen ebben az időszakban több és magasabb értékű játék kerül a kosarakba.

Bőséges kínálattal várják a hazai játékboltok a vásárlókat, ám az árak tekintetében érintették a játékpiacot a koronavírus okozta szállítási és alapanyag problémák. Az árakban mindenképpen megmutatkozik a szállítási költségek növekedése és a műanyag drágulása is - írja a napi.hu.

Az áremelkedés függ a termék méretétől és anyagától, de nagyságrendileg 10-20 százalék közötti.

Mit vesznek a szülők?

A szezon slágerei változatlanul az interaktív játékok. A cuki sétáló malacka, a Little Live Pets: Pinki, a kismalac a legkeresettebb, ennek ára 9990 forint. Egy fürdőszobai játék került fel a dobogó második helyére, ahol habkészítéssel és főzőcskézéssel lehet a kádban játszani, ez a Tomy Toomies: Buborékkészítő konyha szett, ez 10 990 forint. Illetve a bronzérem az egyre népszerűbb adventi naptáraké: ezek ár 3 ezer és 12 ezer forint között van,- hihetetlen választék alakult ki, éppen 40 féle különböző kapható – mondta el a Pénzcentrumnak Őri Gergely, a JátékNet webáruház ügyvezető igazgatója.

Az is tudható már, hogy idén karácsonykor sokan döntenek az online és a mobilról történő vásárlás mellett: az egyszerűség, gyorsaság, a sokszor nagyobb választék mellett leginkább az árak könnyű összehasonlítása tereli az online beszerzés irányába az embereket

Várhatóan a legtöbb, szülő, nagyszülő, rokon társas- és kreatív játékot, könyvet, kifestőt és LEGO-t választ a karácsonyfa alá. Ezekkel nem is lehet mellélőni.

A gyerekek szerint ez a legmenőbb játék idén Gyerekzsűri is részt vett a 2021-es Ország Játéka verseny győzteseinek kiválasztásában. A kilenc, különböző életkorú gyerekből álló zsűri a versenyen induló játékokat kipróbálta, és személyes játékélmények alapján tettek javaslatot a nyertesekre a szakmai zsűrinek. Tavalyihoz képest 20 ezerrel több, összesen 78 ezer szavazat érkezett a 7 kategóriában pályázó 62 játékra. Idén az Interaktív kategóriában volt közös nyertes, a zsűri és a közönség részéről is a Tolki: Játékos tanulás interaktív foglalkoztató könyv lett a befutó (a készlet ára 24 990 Ft, egyenként 5990 forintért vásárolhatóak meg) . A Családi/parti társasjátékok kategóriában holtverseny alakult ki, ezért két zsűrinyertes is született: a kitüntető minősítésen a Rumini hajónapló (5990 forint) és a Szörnyek bandája társasjáték (4 799 Ft) osztozott.

Új vagy használt játékok

Persze ma már nem csak játékboltban és online játékáruházakban vásárolunk karácsonyi ajándékokat a kicsiknek, de egyre nagyobb piaca van a használt játékoknak is. Ez nem csak egy okos, pénztárcakímélő módszer, de a környezetvédelmi szempontból is előnyös lehet: minél tovább tartunk egy játékot körforgásban, annál kevesebb műanyagszemetet termelünk. Éppen ezért kérdeztük meg a legnagyobb hazai online piacteret, a Vaterát is, mennyire népszerűek náluk a játékok az ünnepi időszakban. Mint elmondták, egyelőre a tavalyival azonos szinten fogynak a játékok, de ha van is változás, az esetleges különbség inkább november második felében és decemberben lesz érzékelhető. A járványhelyzet nyomán tavaly novemberben közel 20 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított a Vaterán a játék termékkategória az előző, 2019-es évhez képest. De mit vesznek az emberek használtan? Legnépszerűbb természetesen itt is a Lego, de a kisautók, járművek, sőt a konzolok és a játékszoftverek is nagyon mennek. Kereséseket nézve pedig az alábbi sorrend alakult ki az eddigi évben: