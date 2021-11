Trükkös tolvajok járják a plázákat, vásárokat: tömegeket fosztanak ki, ez a módszerük

A nagy tömegek, a karácsonyi nyüzsgés a zsebesek egyik kedvenc időszaka is. Éppen ezért nem árt körültekintőnek lenni, ha vásárolni indulunk. Mutatjuk az alapvető vagyonbiztonsági szabályokat.

Mint arról lapunk is beszámolt, a napokban megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár; és a következő hetekben a legtöbb kerület és vidéki város közösségi terein is kipakolják portékáikat a kereskedők. Az ünnepi forgatagban ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a családok, baráti társaságok mellett, ez a zsebesek egyik kedvenc időszaka is.

Sőt, a rendőrség jelzései szerint a karácsonyi vásárok mellett a bevásárlóközpontoknál is megszaporodhatnak az ünnepek előtt a szélhámosok. A trükkös csalók nem csak a zsebeinkben lévő értékekre utazhatnak, ilyenkor az autóban maradt értékeink is nagyobb veszélyben vannak. A legnépszerűbb csalás ilyenkor persze még mindig a zseblopás. Ezeket jellemzően zsúfolt helyeken követik el, többek között:

utcán

tömegközlekedési eszközökön

piacokon

bevásárlóközpontokban

„Ebben az időszakban az ünnepi hangulat sok esetben elveszi a figyelmet az alapvető vagyonbiztonsági szabályokról. Amennyiben bármilyen jogsértést észlelnek, kérjük, forduljanak bizalommal a legközelebbi rendőrhöz, vagy telefonon tegyenek bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon!” - hívta fel korábban a figyelmet a rendőrség.

Biztonsági szabályok a karácsonyi bevásárlás során

Az előbbiek fényében tehát érdemes pénzünket, bankkártyánkat, és egyéb értékeinket már akkor biztonságos, nem észrevehető, illetve nem könnyen hozzáférhető helyre tenni, amikor otthonról elindulunk. Lehetőség szerint a kabátunk belső zsebében tároljuk a pénztárcánkat, az iratainkat, és ha lehet, a telefonunkat is.

A PIN-kódunkat pedig soha ne tartsuk a bankkártyánk mellett, igyekezzünk inkább megjegyezni azt.

Fontos, hogy az értékeinkre mindig ügyeljünk! A pénz- és irattárcáinkat ne a táskák, kosarak tetején tartsuk, de tárolásra a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak kellő biztonságot. Megfelelő védelmet csak a belső zsebek nyújtanak. Iratainkat a lakáskulcsainktól és slusszkulcsunktól elkülönítve tároljuk! Télen a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe. És akkor nézzük tételesen is a rendőrség vagyonvédelmi tanácsait:

Nagy tömegben fokozottan vigyázzon értéktárgyaira!

A táskáját ne tegye le, mindig tartsa magánál!

Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsákja, táskája külső zsebeiben!

Mobiltelefonját, pénztárcáját, iratait mindig a táskája belső zsebében helyezze el!

Bankkártyája PIN-kódját ne tartsa a kártya mellett, továbbá tárolja külön lakáskulcsát és személyes iratait!

Ellenőrizze többször, hogy válltáskája becsatolt állapotban van-e!

Ha a bevásárlóközpontok helyszínét gépjárművel közelíti meg, tájékozódjon előre a parkolási lehetőségekről és igyekezzen biztonságos helyen parkolni!

Autóját mindig zárja be, az ablakokat húzza fel és kapcsolja be a riasztót! Tegye meg ezt akkor is, ha csak pár percre száll ki a járműből!

Gépkocsijában még rövid időre se hagyjon jól látható helyen értékeket!

A gépjármű okmányait, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, kulcsokat soha ne hagyjon a gépkocsiban!

Ha elmegy otthonról, ügyeljen arra, hogy lakása nyílászáróit zárja be!

A tömegben fordítson fokozott figyelmet gyermekeire és idős hozzátartozóira. Beszéljék meg, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha elveszítenék egymást! Adja meg telefonszámát gyermekének – kicsik esetén papírra írva, vagy a kézre feljegyezve – arra az esetre, ha a gyermek elkeveredne!

A rendőrség korábban azt is hozzátette, ha mégis megtörtént a lopás vagy bármilyen jogsértés, akkor ne szálljunk szembe a tolvajjal! Hívjunk segítséget, és értesítsük a rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessük le a zárat, ha pedig a bankkártyánk tűnt el, azt azonnal tiltassuk le!

Figyelem! Az idei évben, a vagyontárgyaink mellett, az egészségünk megőrzésére is fokozottan érdemes figyelni. A koronavírus-járvány újabb hulláma ugyanis felfutó ágban van, így a karácsonyi nagybevásárlás, és az ünnepi forgatagok is potenciális veszélyforrást jelentenek, még a jelenleg hatályos jogszabályok betartása mellett is.