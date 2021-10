Már a Bükkben is leesett a hó: mutatjuk, meddig tarthat a havazás északon

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Több mint tíz centiméternyi hó hullott a Bükkben - közölte csütörtökön az Időkép.hu. Szerdán kezdődött a havazás, amely az éjszakai órákban is folytatódott. Bánkúton már 20-22 centiméter a hó vastagsága. Tegnap kora délután egy kisebb zápor érte el Kékestetőt is, melybe rövid ideig hópelyhek is vegyültek.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A Magyar Közút Nonprofit Kft. és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a bánkúti bekötőutat és a Miskolc-Dédestapolcsány összekötő út egy szakaszát lezárták, a korábbi havazás, illetve az útra dőlt fák miatt. Meteorológiai előrejelzések szerint a jövő héten melegedés kezdődik, így a korán leesett hó nem sokáig marad meg a Bükkben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Fehér Sas Panzió látványos képeket osztott meg a közösségi médiában a tegnapi havazásról és a mai állapotokról is: Címlapkép forrása: Fehér Sas Panzió Facebook-oldala

NEKED AJÁNLJUK