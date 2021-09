Veszélyben a magyar tenger: súlyos a helyzet a Balatonnál

A vízminőség javítása érdekében folytatja a Balaton medrének a kotrását az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) novembertől. Ahogy arra a szakemberek a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén rámutattak: hosszútávon nem fenntartható, hogy befejezzék ezt a tevékenységet, természetesen folyamatos monitoring mellett. A tanácskozáson a HelloVidék is részt vett, ahol emellett szó volt a Balatonról, mint nyersvíz forrásról, illetve ehhez kapcsolódóan az olcsóbb ivóvíz ellátás lehetőségeiről, valamint a magyar tenger menti horgászati lehetőségek jelentőségének bővüléséről.

Novembertől folytatják a szakemberek a Balaton tavaly elkezdett kotrását. Teszik mindezt a vízminőség védelme érdekében. Az első ütemben mintegy 100 ezer köbméternyi iszapot távolítanak el, és erre már a szükséges forrás is rendelkezésre áll. A kortársi munkák a tervek szerint a következő öt évben is hasonló nagyságrendben folytatódnak a központi döntés értelmében, ám folyamatos monitoring mellett.

Megtörtént a Balaton, illetve a Kis-Balaton teljes geodéziai feltérképezése, mert kiemelten fontos a magyar tengerbe érkező vizek kezelése. Azt látjuk, hogy nagyon magas a klorofid terhelés a Kis-Balaton irányából, ami új beavatkozásokat sürget, és aminek a tervezési munkáit megkezdtük. Egyre inkább előtérbe kerül a szűrőmezők fontossága, javítani kell ezek minőségét is. Az elmúlt időszakban befejeződött a nádas felmérése is, miközben a Balaton vízszintjének szabályozása ismét aktuális: most 88 centiméter, ami viszonylag alacsony értéknek számít. Figyelembe véve, hogy az utolsó három hónap vízmérlege 40 százalékkal alacsonyabb, mint korábban, a tározási kapacitás jelenleg csak a tóban van, ami miatt vízkészlet nehézségek alakulhatnak ki. Közben a kormány arról döntött, hogy a vízügynek monitoring tervet kell készítenie a vízminőség biztosítása érdekében. Mindehhez kapcsolódóan az új partvonal-szabályozási tervek is elkészültek

– mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén.