Még tart a helyszínelés: itt van minden, amit a vasárnap reggeli busztragédiáról eddig tudni lehet

Nyolcan meghaltak, nyolcan súlyosan, negyvenen pedig könnyebben megsérültek a hajnali balesetben. A sérülteket már elszállították, de a helyszínelés még mindig tart. Komoly torlódásra lehet számítani az M7-es autópályán.

Árokba borult egy autóbusz az M7-es autópályán Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető oldalon vasárnap hajnalban öt óra előtt néhány perccel – közölte a rendőrség. A buszon több mint ötven ember utazott. Eddig ismeretlen a magyar rendszámú jármű felborulásának oka.

Eddig annyi ismeretes, hogy a helyszínen nyolc ember életét vesztette, ketten súlyosan és negyvenen könnyebben sérültek.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője reggel kilenc óra után arról beszélt az MTI-nek, hogy nyolcan sérültek meg súlyosan, negyvenen könnyebben. Győrfi Pál közölte: 17 Fejér megyei és a környező megyékből küldött egység vett részt a mentésben. A sérülteket a helyszíni ellátás után Siófokra, Veszprémbe, Székesfehérvárra és Budapestre vitték kórházba. A közszolgálati televízió helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a halálos áldozatok között nincs kiskorú. A Telex úgy tudja, hogy a nagyrészt budapesti és székesfehérvári utasok közül mindenki megvan, nem keresnek senkit.

Az Index Olvasója a helyszínen járt a baleset idején. Arról számolt be, hogy Horvátországból tartott hazafelé a busz, egynapos kiránduláson vettek részt. Így idézte fel a látottakat:

Előttünk jött haza a busz a határon, egynapos kiránduláson voltak Horvátországban, ahogy mi is. A határ után láttuk meg, hogy az árokban az a busz van, amely előttünk haladt folyamatosan. Ahogy láttuk, mi történt, mi voltunk az elsők, akik megálltak segíteni a buszról. Rémes látvány fogadott. A sofőreik előtt le a kalappal, mentek segíteni azonnal. Tűzoltók, mentők, rendőrök nagyon gyorsan a helyszínen voltak.

Meg nem erősített információk szerint a balesetet megelőzően a busz valami miatt a jobb oldali sávból elkezdett nagy sebességgel a leállósáv irányába letérni, és eltalálta a felüljáró jobb oldali pillérét, ezt követően borult árokba – számolt be az M1 televízió helyszíni tudósításában. A baleset viszonylag nagy sebesség mellett következett be, esélyes, hogy a sofőr elaludt vagy rosszul lett. Úgy tudni, hogy egyébként a jármű vezetője is elhunyt a balesetben.

A sérültek mentése lezajlott

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője reggel nyolc óra után az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a buszban rekedt 14 utast a tűzoltók szabadították ki. Az ő mentésük befejeződött, már elszállították őket további kivizsgálásra. A többi utas saját erejéből hagyta el a járművet.

A székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók állományába tartozó 15 tűzoltó vett részt a rendkívül összetett mentésben a katasztrófavédelmi mentésirányítás vezetésével, valamint a mentőkkel és a rendőrséggel összehangoltan. A cél a bennrekedt utasok mielőbbi kimentése volt, amit az oldalára fordult jármű eleje és vége felől hajtottak végre feszítővágókkal. A Szabó-Bisztricz Anett elmondta, a mentéskor több ülést, illetve plafonra rögzített monitort kellett kivágni ahhoz, hogy hozzáférjenek az utasokhoz.

Szabó-Bisztricz Anett közlése szerint a busz átszakította a szalagkorlátot, illetve az autópálya-felüljáró hídpillérének is nekiütközött. A helyszínre érkezett egy tűzoltódaru is, amely akkor kap majd szerepet, amikor a jelenleg is zajló helyszínelés befejeződött, és megkezdődhet a műszaki mentés.

Az utat lezárták, a torlódás még most is hatalmas

A helyszínen teljes útlezárást rendeltek el. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál terelték le az autópályáról, visszatérni a következő felhajtónál lehetséges, a 63-as számú főútról. Az M7-esen utazn nyaralóknak érdemes felnézni az Útinform oldalára az indulás előtt, mivel a lezárás hossza nehezen megbecsülhető. Attól is függ majd, hogy a műszaki mentéshez végül milyen megoldást választanak a szakemberek, illetve hogy a darunak mennyi helyre lesz szüksége a jármű kiemeléséhez – hívta fel a figyelmet Szabó-Bisztricz Anett.

Az Útinform arról adott hírt, hogy vasárnap reggel az M7-es ellentétes, a Balaton felé vezető oldalán három személyautó is összeütközött. A baleset Velence térségében, a 44-es kilométernél történt. A reggeli helyszíni tudósítások szerint y a Szabadbattyán környékén történt baleset helyszínén teljes az útzár, de a Balatonra tartó oldalon is nagyon lassan haladtak a járművek. Az autósok kíváncsian bámészkodtak, emiatt nagyobb torlódás alakult ki a környéken. A Balaton felé tartó oldalon történt balesetben szerencsére komolyabb sérülés nem történt és az Útinform tájékoztatása szerint 11 órára azon a szakaszon megszűnt a torlódás.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA