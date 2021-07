Így verik át a magyar árusok a vásárlókat: tömegesek a csalások a hazai nyaralóhelyeken

A kifizetettnél kevesebb italt töltenek a vendég poharába és a csomagolóanyagot is belemérik a termék tömegébe – ezek a legjellemzőbb problémák a vendéglátóhelyeken, a boltokban és az árusoknál a fogyasztóvédelem nyári országos vizsgálatának eddigi adatai szerint. -a részletekről a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár az InfoRádiónak beszélt.

A turisztikai szezon kezdetével párhuzamosan indult el az országos nyári fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés. Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár az IndoRádiónak azt mondta, a vizsgálat középpontjában a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme áll.

A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben nézi a vendéglátóhelyeken, alkalmi árusoknál, illetve a gyakran látogatott üzleteknél-boltoknál az árról való tájékoztatást, valamint ellenőrzi a nyugtaadási kötelezettséget is, vagyis hogy a fogyasztók kapnak-e számlát a vásárlásról. Azt is figyelik, hogy esetlegesen megvalósul-e az úgynevezett szűk mérés, például kifizetett ital valóban annyi-e, amennyit a fogyasztó kért, vagy esetleg kevesebbet kapott. Ugyanígy ellenőrzik egy-egy próbavásárlás során – például egy lángos vagy más népszerű ételek esetében –, hogy a csomagolóanyagot nem mérik-e bele a termék tömegébe – magyarázta a helyettes államtitkár. Keszthelyi Nikoletta hozzátette azt is, hogy eddig országosan mindössze félmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot kellett kiszabnia a hatóságnak.

A 620 helyszíni ellenőrzés során arányaiban minden harmadik helyszínen találtak valamilyen kisebb–nagyobb problémát, viszont a vendéglátóhelyeknél csak 23 százalék volt a kifogásolási arány.

Mint elárulta, a leggyakoribb hiányosságok a már fent említett szűk méréssel (kevesebb termék vagy beleszámolt csomagolás) voltak. Emellett több helyen felmerültek árfeltüntetési hiányosságok is. A szakember ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy nagyon minimális esetben kellett kifogásolni a nyugtaadási kötelezettség elmulasztását.

A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint tópartokon és strandokon minden megyében zajlanak az ellenőrzések. A Balaton-parti megyék kiemelt területek, mind az északi, mind a déli parton intenzívebb fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés zajlik a nyár folyamán, a fővárosi és a nagyobb városok sétálóutcáinak környékei sem maradnak ki, de elsősorban a strandok és a turisták által kedvelt helyszínek kerülnek górcső alá. Az országos fogyasztóvédelmi ellenőrzés szeptember végéig tart.