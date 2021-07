Újabb autópálya épül Magyarországon: örülhetnek a Balatonra siető autósok

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Hamarosan várhatóan elfelejthetjük a balatonszentgyörgyi közlekedési dugókat a nyári szezonban, a 76-os számú főúton áthaladó forgalom korábban rengeteg bosszúságot okozott az ott élőknek. A személyautók mellett ugyanis több száz nehéz jármű, illetve kamion hajtott végig a településen. Többek között erre készült megoldási alternatívaként az M76-os gyorsforgalmi út, amely építésének második üteme jelenleg is zajlik. Az M76 gyorsforgalmi út Balatonszentgyörgy és az M7 autópálya közötti szakasza 5,6 kilométer, ebből 4 kilométert helyeztek már forgalomba. A HelloVidék most a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. szakembereit kérdezte többek között a jelenleg is zajló munkálatokról, a felmerülő nehézségekről és a kivitelezési határidőkről.

Tavaly elkészült az M76-os Balatonszentgyörgyöt és Holládot összekötő, 5,65 kilométeres déli szakasza, de megvan az M9-es Körmend és Zalaegerszeg közti, 28 kilométer hosszú nyomvonala is. Ez a tervek szerint része lesz majd az M9-es autópályának. Utóbbi tanulmányterve elkészült, miután lezajlott az erre kiírt közbeszerzési pályázat. Jelenleg is úgy tűnik, hogy a munkálatok előrehaladott állapotban vannak, annak ellenére, hogy a nyári szezonban igencsak megnövekedett a szakasz gépjármű forgalma. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az M76-os gyorsforgalmi út összesen 34 kilométer hosszan és 2x2 sávon épül meg az M7-es és Zalaegerszeg között, ezzel bekapcsolva a zalai megyeszékhelyet az autópálya-rendszerbe. Az utat több ütemben építik. A balatonszentgyörgyi csomópontban aktuálisan az önkormányzat megbízásából történik munkavégzés. Ha érdekel a beruházás ütemezése, hogy mikor kezdődnek a munkálatok, akkor olvasd el a HelloVidék cikkét!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK