Újabb csapás a budapesti közlekedésre: egy hónapig szünetel a forgalom ezen a pályaudvaron

144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlanná vált a pályahálózatának átfogó karbantartása az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciója mellett. A vasúttársaság június 19-től július 17-ig kiemelt karbantartásokat végez a pályaudvari vágányhálózaton, annak teljes lezárásával. Ez idő alatt a Nyugatiba nem érkeznek és onnan nem indulnak vonatok. A már közzétett változások mellett a vasúttársaság a Volánbusz bevonásával további intézkedéseket hozott az utazások megkönnyítése érdekében.

Az esztétikai felújítások mellett rendkívül fontos a pályaudvar infrastrukturális megújítása is, hogy a várható újranyitáskor komfortosabb, színvonalasabb környezet, de egyben jelentősebb karbantartáson áteső pályahálózat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközlekedés is várja az utasokat. Éppen ezért június 19-től július 17-ig a Nyugati pályaudvart teljesen lezárja a MÁV, és megkezdődik az egész pályaudvart érintő átfogó karbantartás, mely miatt ideiglenesen szünetel a vonatközlekedés is. Az éves szinten – járványhelyzet időszakát leszámítva – mintegy 18 millió utast fogad a pályaudvar, éppen ezért a lezárást a vakáció időszakára időzítették, hogy minél kevesebb ingázó napi rutinját érintse a karbantartás, amelyet nem lehetne kivitelezni a vonatforgalom folyamatos fenntartása mellett.

A karbantartásról

A karbantartás részeként megvalósul számos korszerűsítési és komfortjavító intézkedés is: javítják a felsővezetéki hálózatot és a vágányokat, váltókat cserélnek, megújul az utastájékoztatás, megkezdődik az akadálymentesítés kiépítése, melyek eredményeként javul a berendezések működése, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma. Az elvégzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése. A vágányokon, a váltókon, a biztosítóberendezésen, a felsővezetéki hálózaton és a peronokon végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, valamint összességében a pályaudvar szolgáltatásainak színvonalát. Korszerűsítik a biztosítóberendezéseket, több mint három kilométer vágányt építenek át, vágánycserét végeznek mintegy 1600 méteren. A felsővezeték-hálózaton több mint 5 kilométeren cserélik a kereszttartókat és az azok alatti, 4200 darab iránysodronyt, 1400 darab porcelán szigetelő helyett pedig kompozit szigetelőket építenek be.

Korszerűsítik a tájékoztatótáblákat, két nagy táblás – Keleti pályaudvarihoz hasonló – LED falat telepítenek. A peronok aszfaltburkolatát 16400 négyzetméteren cserélik. Rendbe teszik a lépcsőlejárók mellvédfalának márványburkolatát, és a 11. és 12. vágány közötti két lépcsőlejárót. Új és felújított padokat, szemeteseket helyeznek a peronokra és a csarnokba. Továbbá a vakok és gyengén látók számára vezető-, úgynevezett taktilis sávok is készülnek a következő hónapokban.

A vonatközlekedés változásai a Nyugati pályaudvar karbantartása idején:

Az átfogó pályakarbantartás érinti az esztergomi, a szobi, a veresegyházi, a ceglédi, debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalak, valamint az S36-os jelzésű járatok utasforgalmát. A vasúttársaság javasolja az utasoknak, hogy utazásuk előtt tervezzék meg az útvonalat és az átszállásokat a megújult ELVIRA felületén vagy a MÁV applikáció menetrendi keresője segítségével. Amennyiben az esztergomi és váci vonalak térségéből a Volánbusz járatait választják, akkor az utazások megtervezésében segítséget nyújt a www.menetrendek.hu, valamint a www.volanbusz.hu/hu/menetrendek oldal is. A megváltozott célállomások, átszállási helyek miatt érdemes akár hosszabb eljutási idővel számolni főként a korlátozás kezdeti időszakában.

Volánbusz pótlójáratok és vasúti bérletek elfogadása

A Volánbusz elfogadja a vasúti bérleteket az általa üzemeltetett, alább felsorolt autóbuszvonalak valamennyi járatán, a bérleten szereplő települések viszonylatában vagy részviszonylatában.

A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest vasútállomások között a lezárás ideje alatt félóránként pótlóbuszok közlekednek elsősorban a Budapest—Veresegyház—Vác vonali vonatok és szobi vonali, nemzetközi EuroCity járatok menetrendjéhez illeszkedve. A Nyugatinál, a Váci úton a BKK 26-os járatának jelenlegi megállójában lehet felszállni. 3:33 és 23:33 között, óra 3 perckor és 33 perckor indulnak a buszok, ellenkező irányba Rákospalota-Újpest állomás mellől (a 121-es busz végállomásától) 4:20-tól 23:50-ig közlekednek a buszok harminc percenként. Útközben nem állnak meg. Járatonként két, minimum 45 ülőhelyes, légkondicionált, turista-autóbusz fordul mindkét irányban. A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti mintegy kilenc kilométeres utat várhatóan 34 perc alatt teszik meg, de változhat a menetidő a közúti forgalom terheltségétől függően.