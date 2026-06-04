2026. június 4. csütörtök Bulcsú
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Hitel

Revolut ügyfelek, figyelem! Komoly korlátozást vezet be a digitális bank - minden magyar ügyfelet érint a dolog

Pénzcentrum
2026. június 4. 10:32

Új feltöltési limiteket és szabályokat vezetett be a Revolut, amelyek a magyarországi felhasználókat is érintik. A módosítások a bankkártyás és a mobilfizetési tranzakciókra, a hitelesítési kötelezettségekre, valamint a felszámított díjakra egyaránt kiterjednek, miközben a pontos korlátokat a rendszer továbbra is az ügyfelek egyedi minősítése alapján, személyre szabottan határozza meg - írja a revb.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kártyás befizetésekre vonatkozó korlátok gördülő alapon, azaz 24 órás, 7 vagy 31 napos ciklusokban nullázódnak, a pontos összegeket azonban a pénzintézet továbbra sem teszi közzé. A felhasználók tranzakciós szokásai alapján egy belső minősítési rendszer határozza meg a személyre szabott kereteket, a limit eléréséről pedig csak az adott tranzakció indításakor küld értesítést az alkalmazás. Emellett érvényben van egy éves feltöltési limit is, amely a regisztráció évfordulóján indul újra, és ennek átlépésekor a bank további igazoló dokumentumokat kérhet be az ügyféltől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konkrét korlátozások értelmében egy nap legfeljebb tízszer lehet kártyás feltöltést indítani. Az ellenőrizetlen bankkártyákkal 31 nap alatt legfeljebb 4 millió forint vagy annak megfelelő deviza tölthető fel, ám a kártya sikeres igazolását követően ez a korlát megszűnik. A digitális tárcákon, így az Apple Payen és a Google Payen keresztüli feltöltések heti maximuma 12 ezer angol font, ami nagyjából 4,9 millió forintnak felel meg.

Az új ügyfelek a regisztrációt követő első harminc napban naponta legfeljebb 3 ezer fontot, azaz körülbelül 1,2 millió forintot mozgathatnak így. Ezek a korlátozások kizárólag a bankkártyás és mobiltárcás tranzakciókra vonatkoznak, a beérkező banki átutalásokat nem érintik, és teljesen függetlenek attól, hogy az ügyfél milyen előfizetési csomaggal rendelkezik.

Szigorú szabály, hogy a számlára kizárólag a felhasználó saját nevére szóló bankkártyával, illetve az ahhoz társított Apple Pay vagy Google Pay fiókkal lehet pénzt feltölteni, idegen névre kiállított kártya használatát a rendszer elutasítja. Kivételt egyedül a fizetési linkek jelentenek, amelyeken keresztül külső felek hetente legfeljebb 250 font értékben küldhetnek pénzt kártyás fizetéssel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A feltöltés továbbra is díjmentes az Európai Gazdasági Térségben és az Egyesült Királyságban kibocsátott lakossági betéti kártyák esetében. A más régiókból származó, például svájci vagy amerikai kártyák, valamint a vállalati és üzleti kártyák használata után azonban a Revolut díjat számít fel, amelyet a tranzakció véglegesítése előtt jelez a rendszer. Kivételt a digitális tárcás feltöltések jelentenek, mivel ezeknél a bank előre nem látja a mögöttes kártya típusát, így a díjat szükség esetén utólag, a feltöltött összegből vonja le.

A visszaélések megelőzése érdekében számos ország kártyakibocsátói esetében a feltöltés feltétele a kártya tulajdonjogának igazolása. Ez az automatikus ellenőrzési kötelezettség több tucat ázsiai, afrikai, dél- és észak-amerikai állam mellett Európában Oroszországot, Fehéroroszországot, Moldovát és Monacót érinti. Az ügyfeleknek kiküldött tájékoztatás szerint az új szabályozás június 8-án lép hatályba.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #bankkártya #bank #apple #app #google #díj #tranzakció #szabályok #fintech #revolut

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:23
11:14
11:03
10:32
10:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 3. 16:58
Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 4. 11:01
Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál
Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegese...
MEDIA1  |  2026. június 4. 10:09
A magyar lapkiadók a BBC-vel és a Guardiannel közösen lépnek fel az AI-platformokkal szemben
A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) bejelentette, hogy csatlakozik a BBC-t, a Guardiant és más nagy...
Holdblog  |  2026. június 4. 09:59
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlőd...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 3. 19:00
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 4.
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
NAPTÁR
Tovább
2026. június 4. csütörtök
Bulcsú
23. hét
Június 4.
Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
1 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
3
1 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
1 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
2 hónapja
Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 11:23
Ilyenre évtizedek óta nem volt példa Magyarországon: tovább erősödhet a forint, tényleg fordulóponthoz érhet a gazdaság
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 10:02
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
Agrárszektor  |  2026. június 4. 10:32
A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont