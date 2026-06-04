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Revolut ügyfelek, figyelem! Komoly korlátozást vezet be a digitális bank - minden magyar ügyfelet érint a dolog
Új feltöltési limiteket és szabályokat vezetett be a Revolut, amelyek a magyarországi felhasználókat is érintik. A módosítások a bankkártyás és a mobilfizetési tranzakciókra, a hitelesítési kötelezettségekre, valamint a felszámított díjakra egyaránt kiterjednek, miközben a pontos korlátokat a rendszer továbbra is az ügyfelek egyedi minősítése alapján, személyre szabottan határozza meg - írja a revb.hu.
A kártyás befizetésekre vonatkozó korlátok gördülő alapon, azaz 24 órás, 7 vagy 31 napos ciklusokban nullázódnak, a pontos összegeket azonban a pénzintézet továbbra sem teszi közzé. A felhasználók tranzakciós szokásai alapján egy belső minősítési rendszer határozza meg a személyre szabott kereteket, a limit eléréséről pedig csak az adott tranzakció indításakor küld értesítést az alkalmazás. Emellett érvényben van egy éves feltöltési limit is, amely a regisztráció évfordulóján indul újra, és ennek átlépésekor a bank további igazoló dokumentumokat kérhet be az ügyféltől.
A konkrét korlátozások értelmében egy nap legfeljebb tízszer lehet kártyás feltöltést indítani. Az ellenőrizetlen bankkártyákkal 31 nap alatt legfeljebb 4 millió forint vagy annak megfelelő deviza tölthető fel, ám a kártya sikeres igazolását követően ez a korlát megszűnik. A digitális tárcákon, így az Apple Payen és a Google Payen keresztüli feltöltések heti maximuma 12 ezer angol font, ami nagyjából 4,9 millió forintnak felel meg.
Az új ügyfelek a regisztrációt követő első harminc napban naponta legfeljebb 3 ezer fontot, azaz körülbelül 1,2 millió forintot mozgathatnak így. Ezek a korlátozások kizárólag a bankkártyás és mobiltárcás tranzakciókra vonatkoznak, a beérkező banki átutalásokat nem érintik, és teljesen függetlenek attól, hogy az ügyfél milyen előfizetési csomaggal rendelkezik.
Szigorú szabály, hogy a számlára kizárólag a felhasználó saját nevére szóló bankkártyával, illetve az ahhoz társított Apple Pay vagy Google Pay fiókkal lehet pénzt feltölteni, idegen névre kiállított kártya használatát a rendszer elutasítja. Kivételt egyedül a fizetési linkek jelentenek, amelyeken keresztül külső felek hetente legfeljebb 250 font értékben küldhetnek pénzt kártyás fizetéssel.
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A feltöltés továbbra is díjmentes az Európai Gazdasági Térségben és az Egyesült Királyságban kibocsátott lakossági betéti kártyák esetében. A más régiókból származó, például svájci vagy amerikai kártyák, valamint a vállalati és üzleti kártyák használata után azonban a Revolut díjat számít fel, amelyet a tranzakció véglegesítése előtt jelez a rendszer. Kivételt a digitális tárcás feltöltések jelentenek, mivel ezeknél a bank előre nem látja a mögöttes kártya típusát, így a díjat szükség esetén utólag, a feltöltött összegből vonja le.
A visszaélések megelőzése érdekében számos ország kártyakibocsátói esetében a feltöltés feltétele a kártya tulajdonjogának igazolása. Ez az automatikus ellenőrzési kötelezettség több tucat ázsiai, afrikai, dél- és észak-amerikai állam mellett Európában Oroszországot, Fehéroroszországot, Moldovát és Monacót érinti. Az ügyfeleknek kiküldött tájékoztatás szerint az új szabályozás június 8-án lép hatályba.
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