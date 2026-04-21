Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől, miközben a vállalat a mesterséges intelligencia területén egyre erősödő versenynyomással néz szembe.

A 2001 óta az Apple-nél dolgozó Ternus eddig a cég hardverfejlesztési részlegét irányította. Kulcsszerepet játszott a Mac termékcsalád megújításában, amelynek köszönhetően a vállalat piaci részesedést hódított el a hagyományos PC-gyártóktól. Bár a nyilvánosság előtt kevésbé ismert, munkája meghatározó volt az iPad és az AirPods fejlesztésében is. - jelentette a Reuters.

Tim Cook, aki 15 éves vezérigazgatói működése alatt 3,6 billió dollárral növelte az Apple piaci értékét, ügyvezető elnökként marad a cégnél. Cook eredetileg az ellátási láncok menedzsmentjének területéről érkezett. Irányítása alatt az Apple a világ legértékesebb vállalatává vált, bár ezt a címet azóta elveszítette az MI-chipeket gyártó Nvidia javára.

A vezetőváltás kritikus időszakban történik, mivel az Apple a mesterséges intelligencia terén érzékelhető lemaradással küzd. Bár a vállalat 2011-ben a Siri virtuális asszisztenssel még úttörőnek számított, azóta sem hardveres, sem szoftveres téren nem tudott MI-központú áttörést felmutatni. Eközben az OpenAI által fejlesztett ChatGPT és más versenytársak megoldásai több százmillió felhasználót vonzottak magukhoz.

A Siri továbbfejlesztése érdekében az Apple idén januárban megállapodást kötött a Google-lal a Gemini nyelvi modell integrálásáról. Az asszisztens azonban még mindig nem képes összetett feladatok önálló végrehajtására. Vagyis nem vált úgynevezett intelligens ágenssé, ami az iparágban ma már alapelvárásnak számít.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Elemzők szerint Ternus legnagyobb kihívása a mesterséges intelligencia hatékony integrálása lesz az iPhone-ba és az Apple többi termékébe. Mindezt ráadásul elsősorban saját fejlesztésekre támaszkodva kellene megvalósítania a külső partnerek bevonása helyett. Bob O'Donnell, a TECHnalysis Research vezetője szerint az új vezérigazgatónak mindenekelőtt egy hiteles MI-stratégiát kell felépítenie a vállalat számára.