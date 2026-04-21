Norris elismerte, hogy nehéz volt számára a szezonkezdet, de ebből is igyekszik erőt meríteni.
Kiszivárgott, rengeteg iPhone mehet hamarosan a kukába: drasztikus lépést tervez az Apple 2026-ban
A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását. Ennek következtében az ősszel érkező iOS 27 már csak az iPhone 12-es és annál újabb modellekre lesz letölthető.
Az Apple hagyományosan a júniusi WWDC fejlesztői konferencián mutatja be a következő operációs rendszereit. Ezen az eseményen derül ki hivatalosan, hogy mely készülékek kapják meg az új főverziót, és melyek esnek ki a támogatott körből. A kínai Weibo közösségi oldalon jól ismert, megbízható forrásnak számító Instant Digital információi szerint az idén ősszel érkező iOS 27 esetében a támogatási küszöböt az iPhone 12 jelenti majd.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iPhone 11, az iPhone 11 Pro, az iPhone 11 Pro Max, valamint a második generációs, 2020-as iPhone SE már nem kapja meg az új operációs rendszert. Bár ezek a mobiltelefonok lemaradnak a legújabb szoftveres funkciókról, a kritikus biztonsági frissítések a jövőben is megérkeznek rájuk. Így a használatuk továbbra is biztonságos marad.
Az iOS 27 tehát az iPhone 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös és 16-os széria összes modelljére, a 2022-es, harmadik generációs iPhone SE-re, valamint az idén érkező új készülékekre lesz telepíthető. Utóbbiak közé tartozik a pletykákban szereplő iPhone 17-es család és az iPhone Air is. Fontos megkötés azonban, hogy a mesterséges intelligenciára épülő Apple Intelligence funkciók kihasználásához továbbra is legalább iPhone 15 Pro, vagy annál újabb okostelefonra lesz szükség.
Bár ezek az értesülések a hivatalos bejelentésig nem tekinthetők véglegesnek, az eddigi hírek alapján az Apple az iOS 27 esetében irányt vált. A vállalat nem az új funkciók halmozására, hanem sokkal inkább a rendszerszintű optimalizálásra, azaz a szoftveres "rendrakásra" helyezi majd a hangsúlyt.
