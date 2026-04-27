Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Egy tokgyártói tervrajzokból származó szivárgás szerint az Apple hajlítható okostelefonja összecsukva mindössze 9,4 milliméter vastag lehet. Ez jóval kevesebb a korábban pletykált 11 milliméternél. A kiszivárgott dokumentumok a készülék pontos méreteit, a kamerák elrendezését és a két várható színváltozatot is felfedik.
A tervrajzok egy kiegészítőket készítő cégtől származnak, és eddig talán a legrészletesebb képet adják az iPhone Fold méreteiről. A vázlatok alapján az összecsukott készülék vastagsága a kameramodul kiemelkedése nélkül mindössze 9,4 milliméter.
Ez az adat megcáfolja a korábbi, 11 milliméteres becsléseket. Ez a méret nagyjából megegyezik az iPhone 17 Pro fogásával. Sőt, az Apple újdonsága a piacon jelenleg kapható legvékonyabb hajlítható okostelefonokkal – köztük a Honor, a Samsung és az Oppo modelljeivel – is felveszi a versenyt.
A tervrajzok szerint a készülék kinyitva körülbelül 4,7 milliméter vékony lesz, míg a kiterjedése 167,59 × 120,59 millimétert tesz ki. A vékony profil ellenére a kameramodul jelentősen kiáll a hátlapból. A kameraszigettel együtt a telefon maximális vastagsága eléri a 13,9 millimétert. Ezen a kiemelkedő részen két 48 megapixeles érzékelő kaphat helyet, várhatóan egy főkamera és egy ultraszéles látószögű lencse formájában.
A szivárgás most először mutatja meg a belső kijelzőbe épített szelfikamera elhelyezését is. A rajzok alapján az Apple a kinyitott képernyő bal felső sarkában egy kameralyukas (punch-hole) megoldást választott, méghozzá a Face ID elhagyásával.
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés. A vázlatokon emellett az oldalsó bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasót (Touch ID) is feltüntették.
A dokumentumok két színváltozatot – feketét és fehéret – jelölnek, ami teljes mértékben összhangban áll a korábbi pletykákkal. A készülék hivatalos bemutatóját szeptemberre várják, ahol az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max mellett debütálhat. Az olcsóbb modellek, vagyis a sima iPhone 18, az iPhone Air második generációja és az iPhone 18e a hírek szerint csak 2027 tavaszán érkeznek meg a piacra.
-
-
