Bekapcsolt rugalmas könyv telefon kijelző nyitott mockup, színes háttér, 3d renderelés. Üres rugalmas kagylóhéj okostelefon koncepció mock up. Tiszta kinyitott rugalmas rugalmassági érintőképernyő sablon.
Tech

Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó

Pénzcentrum
2026. április 27. 19:15

Egy tokgyártói tervrajzokból származó szivárgás szerint az Apple hajlítható okostelefonja összecsukva mindössze 9,4 milliméter vastag lehet. Ez jóval kevesebb a korábban pletykált 11 milliméternél. A kiszivárgott dokumentumok a készülék pontos méreteit, a kamerák elrendezését és a két várható színváltozatot is felfedik.

A tervrajzok egy kiegészítőket készítő cégtől származnak, és eddig talán a legrészletesebb képet adják az iPhone Fold méreteiről. A vázlatok alapján az összecsukott készülék vastagsága a kameramodul kiemelkedése nélkül mindössze 9,4 milliméter.

Ez az adat megcáfolja a korábbi, 11 milliméteres becsléseket. Ez a méret nagyjából megegyezik az iPhone 17 Pro fogásával. Sőt, az Apple újdonsága a piacon jelenleg kapható legvékonyabb hajlítható okostelefonokkal – köztük a Honor, a Samsung és az Oppo modelljeivel – is felveszi a versenyt.

Forrás: RedditForrás: Reddit

A tervrajzok szerint a készülék kinyitva körülbelül 4,7 milliméter vékony lesz, míg a kiterjedése 167,59 × 120,59 millimétert tesz ki. A vékony profil ellenére a kameramodul jelentősen kiáll a hátlapból. A kameraszigettel együtt a telefon maximális vastagsága eléri a 13,9 millimétert. Ezen a kiemelkedő részen két 48 megapixeles érzékelő kaphat helyet, várhatóan egy főkamera és egy ultraszéles látószögű lencse formájában.

Forrás: RedditForrás: Reddit

A szivárgás most először mutatja meg a belső kijelzőbe épített szelfikamera elhelyezését is. A rajzok alapján az Apple a kinyitott képernyő bal felső sarkában egy kameralyukas (punch-hole) megoldást választott, méghozzá a Face ID elhagyásával.

Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés. A vázlatokon emellett az oldalsó bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasót (Touch ID) is feltüntették.

A dokumentumok két színváltozatot – feketét és fehéret – jelölnek, ami teljes mértékben összhangban áll a korábbi pletykákkal. A készülék hivatalos bemutatóját szeptemberre várják, ahol az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max mellett debütálhat. Az olcsóbb modellek, vagyis a sima iPhone 18, az iPhone Air második generációja és az iPhone 18e a hírek szerint csak 2027 tavaszán érkeznek meg a piacra.

Címlapkép: Getty Images
#tech #mobiltelefon #telefon #apple #szeptember #mobil #termék #technológia #innováció #bemutató

