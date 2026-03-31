Már a tesztüzem alatt brutálisat kaszált a ChatGPT a reklámok bevezetésén: hamarosan tényleg elárasztják az egész felületet a hirdetések
Az OpenAI mindössze hat héttel a kísérleti hirdetési program elindítása után elérte az évesített 100 millió dolláros reklámbevételt a ChatGPT-n. Eközben a jogosult felhasználóknak még csak a töredéke találkozik hirdetésekkel. Áprilisban ráadásul megnyílik az önkiszolgáló hirdetési felület is - írja a SearchEngineLand.
A számok figyelemre méltóak. Az évesített 100 millió dolláros reklámbevétel úgy jött össze, hogy a jogosult amerikai ingyenes és Go szintű felhasználóknak kevesebb mint 20 százaléka lát naponta hirdetéseket. Az ingyenes és Go felhasználók nagyjából 85 százaléka esetében engedélyezett a reklámok megjelenítése. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bevétel a platform végső hirdetési kapacitásának csupán a töredékét tükrözi. A platformon jelenleg több mint 600 hirdető van jelen.
Az önkiszolgáló hirdetési felület várhatóan áprilisban indul el. Ennek köszönhetően a rendszer a jelenlegi, kezelt tesztprogramban részt vevő márkákon túl a szélesebb hirdetői piac számára is elérhetővé válik. Az OpenAI emellett vizsgálja a Kanadába, Ausztráliába és Új-Zélandra történő terjeszkedés lehetőségét is. A vállalat a hirdetésértékesítési divízió élére Dave Dugant, a Meta korábbi hirdetési vezetőjét igazolta le.
A hirdetések minőségét illetően az OpenAI közölte, hogy a megjelenített reklámok kevesebb mint 7 százalékát értékelik a felhasználók "alacsony relevanciájúnak". A cég hangsúlyozta, hogy a felhasználói bizalom növelése mellett ezt a mutatót is folyamatosan javítani kívánják.
A hirdetési üzletág az OpenAI nyereségessé válási stratégiájának kulcseleme a tervezett tőzsdei bevezetés előtt. A vállalat vezetői jelezték a befektetőknek, hogy 2026-ban több mint 17 milliárd dollár bevételre számítanak a ChatGPT lakossági szegmenséből. Az ingyenes felhasználói bázisnak köszönhetően ebből az összegből a hirdetési bevételek jelentős részt képviselnek majd.
Az áprilisban induló önkiszolgáló felülettel a korai belépők ugyanazt a piaci előnyt élvezhetik, amelyet a keresőhirdetések és a közösségimédia-reklámok piacán tapasztaltak a gyorsan reagáló hirdetők. Alacsonyabb költségekkel számolhatnak mindaddig, amíg az élesedő verseny fel nem hajtja az árakat.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.