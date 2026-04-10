2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Male doctor running CT scan from control room at hospital
Tech

Kidobta az állami egészségügy, az orvosok szerint csak beképzelte a tüneteit: a ChatGPT derített fényt a ritka betegségre

Pénzcentrum
2026. április 10. 15:45

Egy 23 éves nő ritka betegségét a ChatGPT segített azonosítani, miután az orvosok éveken át félrekezelték, és tévesen szorongással, illetve epilepsziával diagnosztizálták. A mesterséges intelligencia által felvetett betegséget a későbbi orvosi és genetikai tesztek hivatalosan is megerősítették - jelentette a BBC.

A cardiffi Phoebe Tesoriere gyermekkora óta sántított, és egyensúlyproblémákkal küzdött. Mivel veleszületett csípőízületi rendellenességgel jött a világra, sokáig ennek tudta be a mozgási nehézségeit. Tünetei azonban idővel egyre súlyosabbá váltak. Tizenkilenc éves korában munka közben összeesett és rohamot kapott, de az orvosok mindezt szorongásként rögzítették a kórlapján. Néhány évvel később epilepsziát állapítottak meg nála, amelyre gyógyszeres kezelést kapott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Állapota azonban tovább romlott. Egyre nehezebben tudott járni, a felírt gyógyszerektől pedig egyre többször lett rosszul. Egy esést követően hónapokat töltött kórházban, de a vizsgálatok nem hoztak egyértelmű eredményt. Később, egy súlyos rohamot követően három napra kómába esett. Ébredése után egy orvos közölte vele, hogy valójában nem is epilepsziás, csupán pszichés problémái vannak. Ekkor arra is figyelmeztették: ha továbbra is a sürgősségire jár, pszichiátriai betegként fogják kezelni.

A magára hagyott fiatal nő ekkor döntött úgy, hogy a tüneteit beírja a ChatGPT-be. A chatbot több lehetséges betegséget is felsorolt. Ezek között szerepelt a ritkának számító örökletes spasztikus paraplégia (HSP) is. Megosztotta a kapott eredményt a háziorvosával, aki reális lehetőségnek tartotta a felvetést.

A célzott genetikai vizsgálat végül igazolta a mesterséges intelligencia gyanúját.

Phoebe állapota miatt ma már kerekesszéket használ, és fel kellett adnia gyógypedagógusi hivatását. Jelenleg pszichológiát hallgat, mert a jövőben is olyan területen szeretne dolgozni, ahol embereken segíthet.

A helyi egészségügyi hatóság sajnálatát fejezte ki az eset miatt. Dr. Rebeccah Tomlinson háziorvos az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a túlterhelt egészségügyi rendszerben az orvosok sem tudhatnak mindent. Szerinte a mesterséges intelligencia kifejezetten hasznos kiindulópont lehet. Ehhez azonban az kell, hogy a betegek az ott kapott információkat utána nyíltan megbeszéljék egy szakemberrel.

Chat GPT Terápia?

Az AI egyre komolyabb szerepet kap a pszichológiai állapotok feltérképezésében és kezelésében. Gépi tanulási módszerek már képesek EEG-adatok alapján elkülöníteni depressziós és egészséges embereket. A beszéd finom árnyalataiból vagy az arckifejezések mikromozdulataiból származó érzelmi információk alapján következtethetünk pszichés zavarokra – olyan adatokra, amelyeket egy ember talán észre sem vesz, de egy algoritmus igen.

Egy korábbi cikkünkben azzal foglalkoztunk, hogy milyen jövője lehet a generatív technológiának a lelki és mentális problémák kezelésében. A kutatások és az általunk megkérdezett szakértő szerint érdemes azért fenntartásokkal kezelni, ezt a lehetőséget. A cikk IDE kattintva olvasható el.

Címlapkép: Getty Images
#tech #orvos #egészségügy #betegség #betegek #pszichológia #mesterséges intelligencia #ai #mentális egészség #chatGPT #BBC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:33
15:15
15:01
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
EZT OLVASTAD MÁR?
