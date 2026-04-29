London, 2023. november 3.Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel ta
Tech

Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt

Pénzcentrum
2026. április 29. 15:44

Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen. Keresetében azt állítja, hogy a cég elárulta eredeti küldetését, és a felelős mesterségesintelligencia-fejlesztés helyett a profitszerzést helyezte előtérbe.

Musk kedden az oaklandi szövetségi bíróságon, kilenc esküdt előtt tett vallomást. Ennek során élesen bírálta Sam Altman vezérigazgató és Greg Brockman elnök 2019-es döntését, amellyel az eredetileg nonprofit szervezethez egy nyereségorientált vállalatot csatoltak. "Ha elfogadjuk, hogy ki lehet fosztani egy jótékonysági szervezetet, az egész amerikai adományozási rendszer alapja omlik össze" - jelentette ki a világ leggazdagabb embere a tárgyaláson - írta meg a Reuters.

Az OpenAI azzal védekezett, hogy az üzleti ágra a számítási kapacitás beszerzéséhez és a csúcskutatók megfizetéséhez volt szükség. Az ügyvédek szerint Musk valódi motivációja az, hogy kontrollt szerezzen az OpenAI felett. Úgy vélik, ezzel saját mesterségesintelligencia-vállalatát, a SpaceX égisze alatt működő xAI-t szeretné erősíteni, amely felhasználói bázisát tekintve egyelőre elmarad az OpenAI mögött.

A tárgyalás során Yvonne Gonzalez Rogers bírónő megrótta Muskot, miután az OpenAI jogi képviselői kifogásolták, hogy az X platformon "Scam Altman"-ként emlegette vetélytársát. Musk beleegyezett, hogy a per idejére visszafogja közösségimédia-aktivitását, és hasonlóan tett Altman is.

Musk 150 milliárd dollár kártérítést követel az OpenAI-tól és a Microsofttól, azzal a kitétellel, hogy a megítélt összeget az OpenAI nonprofit ága kapná meg. Emellett azt szeretné elérni, hogy a vállalat térjen vissza eredeti, nonprofit formájához, Altmant és Brockmant pedig távolítsák el a vezetésből. A kereseti követelések között szerepel a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség megszegése és a jogalap nélküli gazdagodás is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jogvita különösen kényes időpontban zajlik. Az OpenAI ugyanis egy esetleges tőzsdei bevezetésre készül, amely során a vállalat értékeltsége akár az ezermilliárd dollárt is elérheti. Mindeközben egyre élesedik a verseny az Anthropic és más riválisok részéről, a Wall Street Journal pedig arról számolt be, hogy a cég egyes belső teljesítménycéljai sem teljesültek.

Címlapkép: Tolga Akmen, MTI/MTVA 
#tech #per #bíróság #tőzsde #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai #elon musk #chatGPT #openai

Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

