Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen. Keresetében azt állítja, hogy a cég elárulta eredeti küldetését, és a felelős mesterségesintelligencia-fejlesztés helyett a profitszerzést helyezte előtérbe.
Musk kedden az oaklandi szövetségi bíróságon, kilenc esküdt előtt tett vallomást. Ennek során élesen bírálta Sam Altman vezérigazgató és Greg Brockman elnök 2019-es döntését, amellyel az eredetileg nonprofit szervezethez egy nyereségorientált vállalatot csatoltak. "Ha elfogadjuk, hogy ki lehet fosztani egy jótékonysági szervezetet, az egész amerikai adományozási rendszer alapja omlik össze" - jelentette ki a világ leggazdagabb embere a tárgyaláson - írta meg a Reuters.
Az OpenAI azzal védekezett, hogy az üzleti ágra a számítási kapacitás beszerzéséhez és a csúcskutatók megfizetéséhez volt szükség. Az ügyvédek szerint Musk valódi motivációja az, hogy kontrollt szerezzen az OpenAI felett. Úgy vélik, ezzel saját mesterségesintelligencia-vállalatát, a SpaceX égisze alatt működő xAI-t szeretné erősíteni, amely felhasználói bázisát tekintve egyelőre elmarad az OpenAI mögött.
A tárgyalás során Yvonne Gonzalez Rogers bírónő megrótta Muskot, miután az OpenAI jogi képviselői kifogásolták, hogy az X platformon "Scam Altman"-ként emlegette vetélytársát. Musk beleegyezett, hogy a per idejére visszafogja közösségimédia-aktivitását, és hasonlóan tett Altman is.
Musk 150 milliárd dollár kártérítést követel az OpenAI-tól és a Microsofttól, azzal a kitétellel, hogy a megítélt összeget az OpenAI nonprofit ága kapná meg. Emellett azt szeretné elérni, hogy a vállalat térjen vissza eredeti, nonprofit formájához, Altmant és Brockmant pedig távolítsák el a vezetésből. A kereseti követelések között szerepel a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség megszegése és a jogalap nélküli gazdagodás is.
A jogvita különösen kényes időpontban zajlik. Az OpenAI ugyanis egy esetleges tőzsdei bevezetésre készül, amely során a vállalat értékeltsége akár az ezermilliárd dollárt is elérheti. Mindeközben egyre élesedik a verseny az Anthropic és más riválisok részéről, a Wall Street Journal pedig arról számolt be, hogy a cég egyes belső teljesítménycéljai sem teljesültek.
Címlapkép: Tolga Akmen, MTI/MTVA
