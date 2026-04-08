Elképesztő számok láttak napvilágot: százmillió látogatót is bukhatnak az oldalak a mesterséges intelligencia miatt

A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg az internetes keresés működését, komoly forgalomvesztést okozva a vállalatoknak. A cégek egyre inkább az úgynevezett válaszmotor-optimalizálásra (AEO) támaszkodnak, hogy megjelenjenek az mesterséges intelligencia alapú válaszokban. Ráadásul úgy tűnik, hogy az így érkező új látogatók vásárlási hajlandósága jóval magasabb a hagyományos keresőkből érkezőkénél - tudósított a BBC.

A HubSpot – amely értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati szoftvereket kínál – egyetlen év alatt 140 millió weboldallátogatást veszített. Kipp Bodnar, a cég marketingigazgatója szerint az mesterséges intelligencia alapú összefoglalókat tartalmazó találati oldalakon az átkattintási arány 60-70 százalékkal alacsonyabb a korábbiakhoz képest. A felhasználók ugyanis a hagyományos keresőmotorok helyett egyre gyakrabban fordulnak közvetlenül az AI-eszközökhöz. Emellett maguk a keresők is AI-generálta összefoglalókat jelenítenek meg a találatok tetején. Így a felhasználók már azelőtt megkapják a választ a kérdéseikre, hogy bármilyen weboldalra kattintanának.

A válaszmotor-optimalizálás (AEO) – más néven generatív keresőoptimalizálás (GEO) – célja, hogy a weboldalak tartalmát a nagy nyelvi modellekre (LLM) épülő AI-eszközök is könnyen feldolgozzák, és hivatkozzanak rájuk. A HubSpot emiatt teljesen átstrukturálta a tartalmait. A korábbi hosszú, átfogó termékleírások helyett kisebb, jól elkülöníthető tartalmi egységeket hoztak létre. Ezekből a mesterséges intelligencia sokkal könnyebben ki tudja emelni a releváns információkat. A stratégia bevált: az mesterséges intelligencia jelenleg a havi látogatók 7-12 százalékát hozza a HubSpotnak, és ez az arány folyamatosan növekszik.

A keresési szokások is alapvetően megváltoztak. Míg egy hagyományos Google-keresés jellemzően négy-hat szóból áll, az AI-asszisztenseknél az átlagos lekérdezés 40-60 szavas. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók sokkal konkrétabb és összetettebb kérdéseket tesznek fel. Egy lakóautó-kölcsönző cégnek ma már nem elég pusztán az alapszolgáltatásait bemutatnia. Érdemes például olyan cikket is közzétennie, amely bemutatja Új-Zéland legnépszerűbb, gyerekek számára is érdekes állatait. A mesterséges intelligencia ugyanis egy családi nyaralás megtervezésénél már jó eséllyel hivatkozni fog egy ilyen specifikus tartalomra.

A fűszerekből álló ajándékcsomagokat árusító Spice Kitchen például a legújabb terméke köré egy teljes tartalmi klasztert épített fel a fűszerkereskedelem történetéről. A weboldal ezen önálló alszekciója szinte oktatási anyagként funkcionál, amelynek segítségével a még csak tájékozódó, kutatási fázisban lévő felhasználókat is el tudják érni. Nathan Pearson, a Lumos Digital ügynökség társalapítója szerint a hangsúly a hagyományos termékoldal-optimalizálásról egyre inkább a kutatási és döntési fázis támogatására tolódik.

Manapság átfogó vásárlási útmutatókra, termék-összehasonlításokra és egyértelmű ajánlásokra van szükség, mivel a mesterséges intelligencia is ezeket a formátumokat részesíti előnyben.

Az MKM Building Supplies építőanyag-kereskedés szintén jelentős forgalomcsökkenést tapasztalt a közelmúltban. Andy Pickup, a cég digitális igazgatója elmondta, hogy a ChatGPT ma már több látogatót irányít hozzájuk, mint a Google beépített AI-funkciója. Ebből is látszik, hogy a felhasználók sok esetben már tudatosan választják a ChatGPT-t a hagyományos kereső helyett.

Az MKM egy sajátos "védelmi stratégiát" dolgozott ki a probléma kezelésére. A legnépszerűbb termékeikről olyan szakértői blogbejegyzéseket hoztak létre, amelyek rövid összefoglalókat, felsorolásokat és gyakran ismételt kérdéseket is tartalmaznak. Ezt a formátumot a mesterséges intelligenciával működő eszközök rendkívül könnyen fel tudják dolgozni. Az eredmény figyelemre méltó: az AI-ból érkező forgalmuk egy év alatt a nulláról alacsony kétjegyű százalékra nőtt.

Ráadásul az AI-on keresztül érkező látogatók vásárlási hajlandósága lényegesen magasabb a hagyományos keresőmotorokból érkezőkénél. Pickup szerint ennek az az oka, hogy a felhasználók a mesterséges intelligencia válaszából már minden szükséges előzetes információt megkapnak, így magabiztosabban döntenek maga a vásárlás mellett.

Kutatás az AI-ról

A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közöelítenek hozzá.