2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Colleagues sit on a sofa and have a casual meeting. They share a laptop, both looking at the statistics displayed, while they drink coffee.
Tech

Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

Pénzcentrum
2026. április 7. 12:47

Miközben az Egyesült Államokban egyre több technológiai óriás – legutóbb az Oracle – hajt végre nagymértékű leépítéseket a mesterséges intelligencia térnyerésével összefüggésben, Kínában egyelőre jóval visszafogottabb az új technológia munkaerőpiaci hatása. Ennek hátterében strukturális, kulturális és gazdasági okok egyaránt állnak, tudósított a CNBC.

Az egyik legfontosabb tényező, hogy Peking országos foglalkoztatási célokat határoz meg. A városi munkanélküliségi rátát nagyjából 5,5 százalékon kívánják tartani. Ez az állami szintű elvárás önmagában is fékezőerőként hat a tömeges elbocsátásokkal szemben. Emellett a kínai munkaerő lényegesen olcsóbb, mint az amerikai. A keresett algoritmusfejlesztő mérnökök átlagos havi fizetése Kínában mintegy 20 ezer jüan, azaz körülbelül 2900 dollár. Ez éves szinten alig 35 ezer dollárt jelent, ami közel tizede a Szilícium-völgyben megszokott bérszínvonalnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alacsonyabb bérköltségek mellett a kínai mérnökök munkaköre is összetettebb, mint amerikai társaiké. Egy fejlesztő jellemzően többféle feladatot is ellát, ami megnehezíti, hogy a mesterséges intelligencia teljes egészében kiváltsa a munkáját. A kínai vállalatoknál ráadásul arányaiban több dolgozó foglalkozik marketinggel és ügyfélkapcsolat-kezeléssel, nem csupán mérnöki feladatokkal. Kínában a vállalati szintű digitalizáció is alacsonyabb fokú, mivel a nagyvállalati szoftvermegoldások kevésbé elterjedtek, mint az Egyesült Államokban. Ez a tényező szintén korlátozza a mesterséges intelligencia azonnali munkaerő-kiváltó hatását.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kínai cégeket egyáltalán nem érintik a mesterséges intelligenciához köthető leépítések. Az Alibaba munkavállalóinak száma például több mint 30 százalékkal csökkent, amit a vállalat a technológiai átállással indokolt. Ezzel szemben a Tencent tavaly enyhe létszámnövekedésről számolt be, a Huawei kutatás-fejlesztési alkalmazottainak száma pedig 113 ezerről 114 ezerre emelkedett decemberre.

Az amerikai leépítések közvetetten a kínai munkaerőpiacra is hatással vannak. Az Egyesült Államokban dolgozó kínai mérnökök közül sokan kénytelenek hazatérni, mivel az elbocsátás a munkavízumukat és a tartózkodási engedélyüket is veszélyezteti. A hazatérés és a beilleszkedés azonban nem mindig zökkenőmentes. A kínai technológiai szektorban megszokott extrém hosszú munkaidő, valamint a személyes jelenléthez ragaszkodó vállalati kultúra sokaknak komoly nehézséget okoz. Egy szilícium-völgyi startup HR-vezetője szerint az Egyesült Államokból visszatérő mérnököknek akár 50 százalékos fizetéscsökkenéssel is számolniuk kell.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kínai gazdaságpolitika eközben folyamatos egyensúlyozásra kényszerül. Úgy kell támogatnia az innovációt és a gazdasági fellendülést, hogy közben a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta tartósan magas, 15 százalék feletti szinten ragadt. Huang Ji-ping, a kínai jegybank tanácsadója ezen a héten hangsúlyozta: Kína a gazdasági növekedés érdekében nem mondhat le a csúcstechnológiai fejlesztésekről, azonban a mesterséges intelligenciához kötődő innovációknak mindig az emberi szükségleteket kell előtérbe helyezniük.
Címlapkép: Getty Images
#tech #fizetés #munka #foglalkoztatás #munkanélküliség #kína #mesterséges intelligencia #ai #gazdasági növekedés #kínai gazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
13:03
12:47
12:31
12:14
12:04
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások adott árszínvonal mellett vásárolnak az adott időszaki jövedelmükből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
