Te is tanulsz valamilyen idegen nyelvet? Ezekre a dolgokra mindenképp figyelj oda - a Duolingo kevés lesz
Egy új nyelv elsajátítása nemcsak a munkaerőpiacon tesz minket vonzóbbá, hanem javítja a koncentrációt, erősíti a memóriát és növeli a kreativitást is. Szakértők szerint bárki megtanulhat egy idegen nyelvet, a siker titka csupán a megfelelő módszerben és a helyes hozzáállásban rejlik - írja a The Guardian.
A nyelvtanulás során az agy több területe dolgozik össze. Ez a folyamat a hangok feldolgozásától a jelentések hozzárendelésén át egészen a beszédprodukcióig tart. Kezdetben az új nyelv szavait az anyanyelvünkön, vagy egy már ismert közvetítőnyelven keresztül értelmezzük. Például, ha valaki tud angolul és franciául tanul, a "fromage" szó hallatán először az angol "cheese" kifejezésre asszociál, és csak ezután jut el a valódi jelentésig. Rendszeres gyakorlással azonban az agy új idegpályákat épít ki. Így idővel képessé válik a közvetítő nyelv teljes kiiktatására.
Gyermekkorban könnyebb új nyelveket elsajátítani, mivel az agy neuroplaszticitása magasabb, vagyis rugalmasabban alakít ki új idegpályákat. Felnőttként már nehezebb lehet az anyanyelvi mintáktól eltérő nyelvtani szabályok rögzítése. Ráadásul a bizonyos hangok képzéséhez szükséges fonetikai izomzat is korábban formálódik ki. A szakértők szerint azonban mindez nem jelent áthidalhatatlan akadályt. A nyelvtanulás ugyanis nem veleszületett tehetség kérdése, hanem sokkal inkább a megfelelő szokásokon és a céltudatos szemléleten múlik.
A folyamat egyik legfontosabb lépése a világos célok kitűzése. Van, aki a külföldön élő családjával szeretne kommunikálni, mást a jobb karrierlehetőségek motiválnak, míg mások egyszerűen csak a nyaralás során akarnak boldogulni. Ezek a célok mind más és más típusú gyakorlást igényelnek. A motiváció mellett a tanulás sorrendje is döntő tényező. Kezdetben érdemes minél többet hallgatni a választott nyelvet zenéken, podcastokon vagy filmeken keresztül. Ez segít ráérezni a szöveg ritmusára és hanglejtésére. Ezt követheti az írásrendszer megismerése, majd a legfontosabb alapok: a köszönések, a bemutatkozás és az egyszerű mondatszerkezetek elsajátítása.
A nyelvoktatási szakértők azt javasolják, hogy a bonyolult nyelvtani szabályok magolása helyett inkább a gyakran használt szavakra és a mindennapi kifejezésekre koncentráljunk. Jonathan Newton, a wellingtoni Victoria Egyetem nyelvészeti docense szerint a módszertan határozza meg a végeredményt. Ha a kommunikációt gyakoroljuk, akkor beszélni fogunk tudni, de ha csak nyelvtani teszteket oldunk meg, akkor legfeljebb abban leszünk kiemelkedőek. Emellett kulcsfontosságú az egyensúly megteremtése az alapvető készségek – az olvasás, az írás, a hallás utáni értés és a beszéd – között, mivel ezek kölcsönösen erősítik egymást.
A reális elvárások támasztása szintén elengedhetetlen a sikerhez. Kerstin Cable nyelvtanulási szakértő szerint az egyik legtipikusabb hiba, amikor valaki napi ötven új szót próbál megjegyezni. Ezzel ugyanis nem hagy elegendő időt az információk feldolgozására és a gyakorlati alkalmazásra. A fejlődési fókuszú gondolkodásmód kialakítása ugyancsak rengeteget segít. Aki élethosszig tartó tanulási lehetőségként tekint az idegen nyelvekre, és nem egy leküzdendő akadályt lát bennük, sokkal könnyebben őrzi meg a belső motivációját.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.