2026. március 29. vasárnap Auguszta
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Phoenix, USA. 22nd Dec, 2017. The SpaceX Falcon 9 rocket, launched from Vandenberg Air Force Base as seen over downtown Phoenix, Arizona. The rocket was carrying 10 Iridium NEXT satellites into orbit.
Tech

Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát

Pénzcentrum
2026. március 29. 19:33

Egy váratlan és rejtélyes egészségügyi probléma, egy átmeneti beszédképtelenség miatt kellett a tervezettnél jóval korábban, január 14-én visszatérnie a Földre a SpaceX Crew-11 legénységének. Mike Fincke űrhajós állapota azóta teljesen helyreállt. Az orvosok azonban továbbra sem tudják, mi okozta a húsz percig tartó incidenst a Nemzetközi Űrállomáson - számolt be az AP.

Fincke január 7-én éppen vacsorázott, és a másnapi űrsétájára készült, amikor hirtelen észrevette, hogy képtelen megszólalni. Bár fájdalmat egyáltalán nem érzett, társai azonnal látták rajta a bajt. Rögtön riasztották a földi irányítóközpont orvosi csapatát. A probléma ugyanolyan gyorsan elmúlt, ahogy jelentkezett: húsz perc elteltével az asztronauta ismét tudott beszélni. Elmondása szerint azóta sem tapasztalt hasonlót, és teljesen jól érzi magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek egyelőre csak találgatják a kiváltó okot. A szívrohamot és a fulladást már bizonyosan kizárták. Felmerült azonban, hogy esetleg a hosszan tartó mikrogravitációs környezet idézhette elő a tüneteket, hiszen Fincke ekkor már öt és fél hónapja tartózkodott a világűrben. Az asztronauta további orvosi részleteket nem árulhatott el. A NASA ugyanis szigorúan védi az űrhajósok személyes egészségügyi adatait. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy a legénység tagjai kiszolgáltatottnak érezzék magukat egy-egy hasonló eset után.

Miután a korai hazatérés óta folyamatosan beszédtéma volt az incidens, Fincke február végén maga állt a nyilvánosság elé. Az AP hírügynökségnek adott interjújában elárulta, hogy borzasztóan bántja a rosszulléte miatt meghiúsult űrséta. Különösen amiatt sajnálja a történteket, mert ez lett volna társa, Zena Cardman első űrsétája.

Bűntudata miatt olyan sokszor kért elnézést, hogy végül Jared Isaacman, a NASA nemrég kinevezett vezetője utasította a folyamatos szabadkozás befejezésére. Bár kollégái is megnyugtatták, hogy egyáltalán nem tehet a történtekről, Fincke legfőbb vágya most az, hogy a rejtélyes eset ellenére a jövőben ismét visszatérhessen az űrbe.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #tech #interjú #űrutazás #betegség #űrhajó #orvostudomány #űr #űrkutatás #nasa #spacex

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:01
20:13
19:33
19:15
18:50
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
