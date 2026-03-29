Ha nem változtatunk a jelenlegi antibiotikum-használati szokásainkon, 2050-re évente akár tízmillió ember halálát is okozhatják a multirezisztens kórokozók.
Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát
Egy váratlan és rejtélyes egészségügyi probléma, egy átmeneti beszédképtelenség miatt kellett a tervezettnél jóval korábban, január 14-én visszatérnie a Földre a SpaceX Crew-11 legénységének. Mike Fincke űrhajós állapota azóta teljesen helyreállt. Az orvosok azonban továbbra sem tudják, mi okozta a húsz percig tartó incidenst a Nemzetközi Űrállomáson - számolt be az AP.
Fincke január 7-én éppen vacsorázott, és a másnapi űrsétájára készült, amikor hirtelen észrevette, hogy képtelen megszólalni. Bár fájdalmat egyáltalán nem érzett, társai azonnal látták rajta a bajt. Rögtön riasztották a földi irányítóközpont orvosi csapatát. A probléma ugyanolyan gyorsan elmúlt, ahogy jelentkezett: húsz perc elteltével az asztronauta ismét tudott beszélni. Elmondása szerint azóta sem tapasztalt hasonlót, és teljesen jól érzi magát.
A szakemberek egyelőre csak találgatják a kiváltó okot. A szívrohamot és a fulladást már bizonyosan kizárták. Felmerült azonban, hogy esetleg a hosszan tartó mikrogravitációs környezet idézhette elő a tüneteket, hiszen Fincke ekkor már öt és fél hónapja tartózkodott a világűrben. Az asztronauta további orvosi részleteket nem árulhatott el. A NASA ugyanis szigorúan védi az űrhajósok személyes egészségügyi adatait. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy a legénység tagjai kiszolgáltatottnak érezzék magukat egy-egy hasonló eset után.
Miután a korai hazatérés óta folyamatosan beszédtéma volt az incidens, Fincke február végén maga állt a nyilvánosság elé. Az AP hírügynökségnek adott interjújában elárulta, hogy borzasztóan bántja a rosszulléte miatt meghiúsult űrséta. Különösen amiatt sajnálja a történteket, mert ez lett volna társa, Zena Cardman első űrsétája.
Bűntudata miatt olyan sokszor kért elnézést, hogy végül Jared Isaacman, a NASA nemrég kinevezett vezetője utasította a folyamatos szabadkozás befejezésére. Bár kollégái is megnyugtatták, hogy egyáltalán nem tehet a történtekről, Fincke legfőbb vágya most az, hogy a rejtélyes eset ellenére a jövőben ismét visszatérhessen az űrbe.
Brutális adatszivárgás történt: közel félmillió ügyfél banki adatai kerültek napvilágra, komoly gond lett belőle
probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról
Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult globális héliumhiány egyre súlyosabb fennakadásokat okoz a technológiai iparágak, különösen a félvezetőgyártás ellátási láncaiban.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
Újabb megtévesztő csalási hullám indult el Magyarországon. Ezúttal a TAJ-kártyák kerültek a középpontba.
Az online bűnözők ma már jellemzően nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket veszik célba.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
A tinédzserek már napi szinten használják a mesterséges intelligenciát tanulásra, döntésekhez és akár érzelmi támogatásra is.
Óriási öngólt lőtt a techmilliárdos: váratlan dologra kér mindenkit, miközben a háttérben már dől a pénz
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nemrég a Good Morning America műsorában arra biztatta az embereket, hogy tegyék le az okostelefonjukat, és töltsenek több időt a...
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan
A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent...
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.
Fájdalmas drágulás jön a Netflixnél: ennyivel kell többet fizetnie a magyaroknak a következő számlázáskor
Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő.
A Google hangalapú szolgáltatásai a működésükhöz folyamatosan figyelik a környezeti hangokat - ez akaratlanul is a magánbeszélgetések rögzítéséhez vezethet.
Ezúttal közlekedési kihágást próbálnak elhitetni a csalók a gyanútlan felhasználókkal, de több olyan dolog is van a kamulevélben, amelyről azonnal tudhatjuk, hogy átverni próbálnak.
Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti
Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.
Azonnal ellenőrizd az iPhone-odat: brutális kémprogram terjed, százmilliók lehetnek óriási veszélyben
Kiberbiztonsági kutatók egy új, Darksword névre keresztelt iPhone-kémprogramot azonosítottak.
Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.
A rendszer segítségével a használtautók adásvétele immár teljes egészében digitálisan, papírmunka nélkül intézhető a DÁP keretein belül.
Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről.
