Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát

Egy váratlan és rejtélyes egészségügyi probléma, egy átmeneti beszédképtelenség miatt kellett a tervezettnél jóval korábban, január 14-én visszatérnie a Földre a SpaceX Crew-11 legénységének. Mike Fincke űrhajós állapota azóta teljesen helyreállt. Az orvosok azonban továbbra sem tudják, mi okozta a húsz percig tartó incidenst a Nemzetközi Űrállomáson - számolt be az AP.

Fincke január 7-én éppen vacsorázott, és a másnapi űrsétájára készült, amikor hirtelen észrevette, hogy képtelen megszólalni. Bár fájdalmat egyáltalán nem érzett, társai azonnal látták rajta a bajt. Rögtön riasztották a földi irányítóközpont orvosi csapatát. A probléma ugyanolyan gyorsan elmúlt, ahogy jelentkezett: húsz perc elteltével az asztronauta ismét tudott beszélni. Elmondása szerint azóta sem tapasztalt hasonlót, és teljesen jól érzi magát.

A szakemberek egyelőre csak találgatják a kiváltó okot. A szívrohamot és a fulladást már bizonyosan kizárták. Felmerült azonban, hogy esetleg a hosszan tartó mikrogravitációs környezet idézhette elő a tüneteket, hiszen Fincke ekkor már öt és fél hónapja tartózkodott a világűrben. Az asztronauta további orvosi részleteket nem árulhatott el. A NASA ugyanis szigorúan védi az űrhajósok személyes egészségügyi adatait. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy a legénység tagjai kiszolgáltatottnak érezzék magukat egy-egy hasonló eset után.

Miután a korai hazatérés óta folyamatosan beszédtéma volt az incidens, Fincke február végén maga állt a nyilvánosság elé. Az AP hírügynökségnek adott interjújában elárulta, hogy borzasztóan bántja a rosszulléte miatt meghiúsult űrséta. Különösen amiatt sajnálja a történteket, mert ez lett volna társa, Zena Cardman első űrsétája.

Bűntudata miatt olyan sokszor kért elnézést, hogy végül Jared Isaacman, a NASA nemrég kinevezett vezetője utasította a folyamatos szabadkozás befejezésére. Bár kollégái is megnyugtatták, hogy egyáltalán nem tehet a történtekről, Fincke legfőbb vágya most az, hogy a rejtélyes eset ellenére a jövőben ismét visszatérhessen az űrbe.