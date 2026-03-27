Brutális hackertámadás történt: közel félmillió ügyfél banki adatait lopták el, rengeteg pénzt nyúltak le velük a csalók

Egy, a brit parlamenti pénzügyi bizottság által nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy közel félmillió ügyfél személyes adatai válhattak láthatóvá a Lloyds Banking Group rendszerhibája miatt. A problémát egy márciusi szoftverfrissítés okozta - tudósított a Reuters.

A brit bankcsoport tájékoztatása szerint a hibát egy éjszakai szoftverfrissítés idézte elő. Ennek következtében az ügyfelek a mobilalkalmazásban és az internetbanki felületen mások tranzakcióit is megtekinthették. Az illetéktelenül hozzáférhetővé vált adatok között számlainformációk és társadalombiztosítási azonosítók is szerepeltek.

Az incidens a Lloyds mellett a Halifax és a Bank of Scotland ügyfeleit is érintette. A pénzügyi bizottság pénteken közzétett leveléből kiderült, hogy összesen 447 936 ügyfél adatai kerülhettek veszélybe. Közülük 114 182-en ténylegesen meg is nyitottak olyan tranzakciókat, amelyek más felhasználók személyes adatait tartalmazták.

A Lloyds közlése szerint az eset miatt eddig egyetlen ügyfelet sem ért pénzügyi kár. A bank ugyanakkor 3625 érintettnek összesen 139 ezer font kártérítést fizetett ki az okozott kellemetlenségek miatt.

Az incidens rávilágít a brit digitális banki infrastruktúra sebezhetőségére. A probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.

A brit parlament pártközi pénzügyi bizottsága már márciusban magyarázatot kért a bankcsoporttól. A Lloydsnak egy, illetve hat hónapon belül is be kell számolnia a testületnek a vizsgálat fejleményeiről.