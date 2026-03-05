A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Egyre több magyar kap olyan SMS-t, amely látszólag banki értesítésnek álcázva próbálja rávenni a címzettet, hogy egy gyanús linkre kattintson - hívta fel a figyelmet a jelenségre a Pénzcentrum egyik olvasója.
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét. Mint az alábbi képen látható, egy magyarországi, Telekomos hálózatba regisztrált telefonszám feladója azt állítja, hogy egy 210 000 forintos utalás visszatartásra, amely a címzett részére szól.
Mint látható, az SMS sürgető hangnemben azonnali megerősítést kér egy ismeretlen webcímen keresztül.
A csalók célja, hogy a címzett a linkre kattintva megadja személyes vagy banki adatait, amelyeket később visszaélésre használnak fel. A módszer különösen veszélyes, mert az üzenet hivatalosnak tűnik, és sokan nem gyanakodnak, amikor pénzügyi tranzakcióról kapnak értesítést.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy soha ne kattintsunk ismeretlen linkekre, ne adjunk meg adatokat ilyen formában, és az ilyen SMS-eket azonnal jelentsük a szolgáltatónknak vagy a hatóságoknak.
A digitális térben egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni a felhasználókat, ezért különösen fontos az óvatosság és a tájékozottság.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.