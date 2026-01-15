Díjat emel a Spotify: ez sok előfizetőnek fájni fog

A Spotify csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.

Az új árak februártól, a következő számlázási ciklus kezdetétől lépnek életbe. Az előfizetőket a vállalat e-mailben értesíti a változásról.

A svéd streamingszolgáltató az elmúlt években következetesen az áremelésekre támaszkodott a növekedés fenntartása érdekében. Christian Luiga pénzügyi igazgató tavaly azt mondta, hogy a több mint 150 országot érintő drágulás ellenére sem tapasztaltak jelentős felhasználói lemorzsolódást. A vállalat ezért elsősorban a meglévő előfizetők megtartására összpontosít, és kevésbé az agresszív új ügyfélszerzésre.

A cég közleménye szerint az áremelésből származó többletbevételt a platform fejlesztésére és az alkotók támogatására fordítják. A harmadik negyedévben a prémium előfizetők száma 12 százalékkal, 281 millióra emelkedett, miközben a havonta aktív felhasználók száma elérte a 713 milliót.

A Spotify stratégiájának középpontjában továbbra is a feltörekvő piacokon való terjeszkedés és a tartalomkínálat bővítése áll. A podcastok és hangoskönyvek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a videós tartalmak is. A vállalat a hónap elején új bevételszerzési lehetőségeket vezetett be az alkotók számára, és az Egyesült Államokban, valamint Kanadában elérhetővé tette a zenei videókat a prémium előfizetőknek.