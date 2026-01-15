Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Díjat emel a Spotify: ez sok előfizetőnek fájni fog
A Spotify csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Az új árak februártól, a következő számlázási ciklus kezdetétől lépnek életbe. Az előfizetőket a vállalat e-mailben értesíti a változásról.
A svéd streamingszolgáltató az elmúlt években következetesen az áremelésekre támaszkodott a növekedés fenntartása érdekében. Christian Luiga pénzügyi igazgató tavaly azt mondta, hogy a több mint 150 országot érintő drágulás ellenére sem tapasztaltak jelentős felhasználói lemorzsolódást. A vállalat ezért elsősorban a meglévő előfizetők megtartására összpontosít, és kevésbé az agresszív új ügyfélszerzésre.
A cég közleménye szerint az áremelésből származó többletbevételt a platform fejlesztésére és az alkotók támogatására fordítják. A harmadik negyedévben a prémium előfizetők száma 12 százalékkal, 281 millióra emelkedett, miközben a havonta aktív felhasználók száma elérte a 713 milliót.
A Spotify stratégiájának középpontjában továbbra is a feltörekvő piacokon való terjeszkedés és a tartalomkínálat bővítése áll. A podcastok és hangoskönyvek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a videós tartalmak is. A vállalat a hónap elején új bevételszerzési lehetőségeket vezetett be az alkotók számára, és az Egyesült Államokban, valamint Kanadában elérhetővé tette a zenei videókat a prémium előfizetőknek.
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.