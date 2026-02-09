2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
2 °C Budapest
Sziluett üzleti férfi kezét ad kenőpénzt elszigetelt szürke háttér korrupció
Tech

Óriási a baj! Egyre élethűbbek az AI‑csalások: szakértők szerint ma már bárkit átverhetnek

Pénzcentrum
2026. február 9. 18:44

A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését – figyelmeztet a Dzserzi-i Kiberbiztonsági Központ.

A központ szerint egy közelmúltbeli csalás során mesterséges intelligenciával generált képeket használtak a brit miniszterelnökről és a helyi sajtóorgánumokról, hogy egy hamis befektetési programot népszerűsítsenek.

A helyi rendőrség becslése alapján a sziget lakói rekordösszegű, mintegy 5 millió fontot veszítettek különféle csalások miatt 2025-ben, és a befektetési átverések száma folyamatosan emelkedik  - írta a BBC.

Matt Palmer, a kiberbiztonsági központ igazgatója szerint a mesterséges intelligenciával támogatott csalások komoly kihívást jelentenek a hatóságoknak, és különösen aggasztja, hogy az ilyen esetek száma gyorsan növekszik.

A szakértő hangsúlyozta, hogy az embereknek mindig a valószínűséget kell mérlegelniük. Arra biztat, hogy minden gyanús megkeresésnél tegyük fel a kérdést: ésszerű-e az ajánlat, valóban a miniszterelnök kínálna-e befektetési lehetőséget, vagy a családtagunk tényleg egy távoli országban ragadt-e, miközben telefonon is elérhető lenne. Szerinte kellő óvatossággal ma is sok csalás kiszűrhető, de a technológiai fejlődés miatt ez egyre nehezebbé válik.

Palmer úgy véli, a be nem jelentett esetek száma jóval meghaladja a hivatalosan ismert ügyekét. Arra kérte az érintetteket, hogy akkor is jelentsék a csalásokat, ha a pénzt már nem lehet visszaszerezni, mert ezzel értékes információkat adnak a hatóságoknak és a kiberbiztonsági központnak. Hozzátette, hogy a jelenleg bejelentett, 5 millió fontos veszteség szinte biztosan jelentős alulbecslés.

Címlapkép: Getty Images
Címlapkép: Getty Images
