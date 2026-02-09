A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
Óriási a baj! Egyre élethűbbek az AI‑csalások: szakértők szerint ma már bárkit átverhetnek
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését – figyelmeztet a Dzserzi-i Kiberbiztonsági Központ.
A központ szerint egy közelmúltbeli csalás során mesterséges intelligenciával generált képeket használtak a brit miniszterelnökről és a helyi sajtóorgánumokról, hogy egy hamis befektetési programot népszerűsítsenek.
A helyi rendőrség becslése alapján a sziget lakói rekordösszegű, mintegy 5 millió fontot veszítettek különféle csalások miatt 2025-ben, és a befektetési átverések száma folyamatosan emelkedik - írta a BBC.
Matt Palmer, a kiberbiztonsági központ igazgatója szerint a mesterséges intelligenciával támogatott csalások komoly kihívást jelentenek a hatóságoknak, és különösen aggasztja, hogy az ilyen esetek száma gyorsan növekszik.
A szakértő hangsúlyozta, hogy az embereknek mindig a valószínűséget kell mérlegelniük. Arra biztat, hogy minden gyanús megkeresésnél tegyük fel a kérdést: ésszerű-e az ajánlat, valóban a miniszterelnök kínálna-e befektetési lehetőséget, vagy a családtagunk tényleg egy távoli országban ragadt-e, miközben telefonon is elérhető lenne. Szerinte kellő óvatossággal ma is sok csalás kiszűrhető, de a technológiai fejlődés miatt ez egyre nehezebbé válik.
Palmer úgy véli, a be nem jelentett esetek száma jóval meghaladja a hivatalosan ismert ügyekét. Arra kérte az érintetteket, hogy akkor is jelentsék a csalásokat, ha a pénzt már nem lehet visszaszerezni, mert ezzel értékes információkat adnak a hatóságoknak és a kiberbiztonsági központnak. Hozzátette, hogy a jelenleg bejelentett, 5 millió fontos veszteség szinte biztosan jelentős alulbecslés.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
