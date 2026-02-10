2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Tech

Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk

Pénzcentrum
2026. február 10. 13:41

Az Egyesült Államokban megkezdte a hirdetések tesztelését a világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia‑chatbotja, a ChatGPT, ami mérföldkő a 2022-es indulása óta reklámmentesen működő szolgáltatás életében.

Az Euronews szerint a próbaüzem egyelőre csak az amerikai felhasználók számára érhető el, és kizárólag az ingyenes csomagban, valamint a januárban bevezetett, havi 8 dollárba kerülő Go előfizetésben jelennek meg a hirdetések. A drágább csomagok – köztük a Plus, Pro, Business, Enterprise és Education – előfizetői továbbra sem találkoznak reklámokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közzétett példák alapján a hirdetések banner formátumban jelennek meg, és egyértelműen szponzorált tartalomként lesznek megjelölve. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a reklámok nem befolyásolják a ChatGPT válaszait, a beszélgetések pedig továbbra is rejtve maradnak a hirdetők elől.

A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki, milyen reklámok jelenjenek meg. Aki például recepteket keres, az élelmiszer-kiszállítással foglalkozó szolgáltatások hirdetéseit láthatja. A hirdetők egyéni felhasználói adatokhoz nem férnek hozzá, csak összesített információkat kapnak, például megtekintési és kattintási statisztikákat.

Kapcsolódó cikkeink:

A bejelentés vegyes fogadtatásra talált. A rivális Anthropic, a Claude chatbot fejlesztője gúnyos reklámokkal reagált a Super Bowl közvetítései alatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egyik szpotban egy férfi a közte és édesanyja között fennálló kommunikációs problémákra keres megoldást, ám végül egy társkereső oldal hirdetését kapja. A reklámok a "Jönnek a hirdetések a mesterséges intelligenciába. De a Claude-ba nem" szlogennel zárultak.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója élesen reagált a kampányra: becstelennek nevezte, az Anthropicot pedig tekintélyelvű cégként jellemezte.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #adatvédelem #online #technológia #hirdetés #ai #amerikai egyesült államok #chatGPT #mesterséges #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:34
14:23
14:18
14:05
13:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
2 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
1 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
2 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 13:03
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Agrárszektor  |  2026. február 10. 13:31
Óriási kérdés, hogy mit lehet majd termeszteni itthon, és mennyiért