Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk

Az Egyesült Államokban megkezdte a hirdetések tesztelését a világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia‑chatbotja, a ChatGPT, ami mérföldkő a 2022-es indulása óta reklámmentesen működő szolgáltatás életében.

Az Euronews szerint a próbaüzem egyelőre csak az amerikai felhasználók számára érhető el, és kizárólag az ingyenes csomagban, valamint a januárban bevezetett, havi 8 dollárba kerülő Go előfizetésben jelennek meg a hirdetések. A drágább csomagok – köztük a Plus, Pro, Business, Enterprise és Education – előfizetői továbbra sem találkoznak reklámokkal.

A közzétett példák alapján a hirdetések banner formátumban jelennek meg, és egyértelműen szponzorált tartalomként lesznek megjelölve. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a reklámok nem befolyásolják a ChatGPT válaszait, a beszélgetések pedig továbbra is rejtve maradnak a hirdetők elől.

A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki, milyen reklámok jelenjenek meg. Aki például recepteket keres, az élelmiszer-kiszállítással foglalkozó szolgáltatások hirdetéseit láthatja. A hirdetők egyéni felhasználói adatokhoz nem férnek hozzá, csak összesített információkat kapnak, például megtekintési és kattintási statisztikákat.

A bejelentés vegyes fogadtatásra talált. A rivális Anthropic, a Claude chatbot fejlesztője gúnyos reklámokkal reagált a Super Bowl közvetítései alatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az egyik szpotban egy férfi a közte és édesanyja között fennálló kommunikációs problémákra keres megoldást, ám végül egy társkereső oldal hirdetését kapja. A reklámok a "Jönnek a hirdetések a mesterséges intelligenciába. De a Claude-ba nem" szlogennel zárultak.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója élesen reagált a kampányra: becstelennek nevezte, az Anthropicot pedig tekintélyelvű cégként jellemezte.