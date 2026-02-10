Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
Az Egyesült Államokban megkezdte a hirdetések tesztelését a világ legnépszerűbb mesterségesintelligencia‑chatbotja, a ChatGPT, ami mérföldkő a 2022-es indulása óta reklámmentesen működő szolgáltatás életében.
Az Euronews szerint a próbaüzem egyelőre csak az amerikai felhasználók számára érhető el, és kizárólag az ingyenes csomagban, valamint a januárban bevezetett, havi 8 dollárba kerülő Go előfizetésben jelennek meg a hirdetések. A drágább csomagok – köztük a Plus, Pro, Business, Enterprise és Education – előfizetői továbbra sem találkoznak reklámokkal.
A közzétett példák alapján a hirdetések banner formátumban jelennek meg, és egyértelműen szponzorált tartalomként lesznek megjelölve. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a reklámok nem befolyásolják a ChatGPT válaszait, a beszélgetések pedig továbbra is rejtve maradnak a hirdetők elől.
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki, milyen reklámok jelenjenek meg. Aki például recepteket keres, az élelmiszer-kiszállítással foglalkozó szolgáltatások hirdetéseit láthatja. A hirdetők egyéni felhasználói adatokhoz nem férnek hozzá, csak összesített információkat kapnak, például megtekintési és kattintási statisztikákat.
A bejelentés vegyes fogadtatásra talált. A rivális Anthropic, a Claude chatbot fejlesztője gúnyos reklámokkal reagált a Super Bowl közvetítései alatt.
Az egyik szpotban egy férfi a közte és édesanyja között fennálló kommunikációs problémákra keres megoldást, ám végül egy társkereső oldal hirdetését kapja. A reklámok a "Jönnek a hirdetések a mesterséges intelligenciába. De a Claude-ba nem" szlogennel zárultak.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója élesen reagált a kampányra: becstelennek nevezte, az Anthropicot pedig tekintélyelvű cégként jellemezte.
