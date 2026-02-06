2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
10 °C Budapest
Budapest, 2025. február 6.Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, kezében a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurája a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Állat- és
Sport

Veszélyben vannak a szurkolók: új trükkökkel támadnak a csalók az Olimpia alatt

Pénzcentrum
2026. február 6. 15:07

Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek – figyelmeztetnek kiberbiztonsági szakértők. A világ legnagyobb sporteseményei évről évre mágnesként vonzzák az online csalókat, akik pontosan tudják: ahol szenvedélyes szurkolók, jegyek, utazás és exkluzív tartalmak vannak, ott könnyebb lehet átverni az embereket.

A sporteseményekhez kapcsolódó csalások nem újak: már a 2008-as pekingi Olimpián is tömegesen jelentek meg a hamis jegyértékesítő oldalak, de a 2022-es katari labdarúgó világbajnokságra is tudatosan készültek a csalók. Azóta azonban a támadások még kifinomultabbá, még nehezebben felismerhetővé váltak. Előfordult már, hogy állami hátterű támadók bénították meg egy olimpia informatikai rendszereit, de ma már az AI-alapú átverések és a deepfake-videók is megjelentek a repertoárban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A nagy sportesemények idején jellemzően megugrik az online csalások száma. A támadók érzelmekre játszanak: az utolsó jegyre, a kedvezményekre, a ‘csak most’, ’csak neked’ hívószóra és a szurkolók elszántságára, akik bármit megtennének, hogy lássák kedvenc sportolójukat, csapatukat vagy megszerezzék az olimpiával kapcsolatos ajándéktárgyakat” – mondja Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője, aki szerint a következő támadási formákra figyeljenek oda a szurkolók az Olimpia ideje alatt:

Adathalász üzenetek

„Hivatalos” szervezők, szponzorok vagy jegyértékesítők nevében hamis e-mailek, SMS-ek vagy közösségi média üzenetek.  Gyakori csalik:

  • ingyenes vagy „exkluzív” streaming linkek
  • last minute jegyakciók
  • problémás fizetésről vagy törölt jegyről szóló értesítések és linkek

Hamis olimpiai weboldalak

Jegyeket, szállást vagy utazást kínáló oldalak, amelyek megtévesztésig hasonlítanak az eredetire.

Kártékony mobilalkalmazások

Nem a hivatalos alkalmazás áruházakból letöltött „Hivatalos olimpiai alkalmazások”, amelyek adataink megszerzésére utaznak, vagy akár kártevőt is tartalmazhatnak

Csaló hirdetések

A csalók fizetett hirdetésekkel vagy manipulált keresőoptimalizálással juttatják káros oldalaikat a Google találati lista élére, így amikor rákeresünk egy olimpiai programra vagy szállásra, akkor nagyobb eséllyel kattintunk a csalók első helyre listázott oldalaira.

Ügyfélszolgálati csalások

Egy nyilvános panasz a közösségi médiában elegendő lehet ahhoz, hogy találékony, és „segítőkész” csalók jelentkezzenek privát üzenetben, egy szolgáltató ügyfélszolgálati kollégájának kiadva magukat.

Kamu állás- és önkéntes ajánlatok

Az olimpiai szervezők soha nem kérnek pénzt azért, hogy egy állásra jelentkezhess vagy önkéntesként dolgozhass!

QR-kódos átverések (quishing)

Az olimpiai helyszíneken láthatóan utólag felragasztott QR-kódok akár adathalász oldalra vagy kártékony letöltéshez is vezethetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nyilvános Wi-Fi veszélyei

A hamis hotspotok könnyen megszerezhetik a belépési adatokat és bankkártya-információkat, ezért nyilvános wifin ne vásároljunk online és ne intézzünk pénzügyeket sem.

Hogyan maradhatunk biztonságban?

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a legfontosabb szabály: ragaszkodjunk a hivatalos forrásokhoz, és legyünk gyanakvóak a „túl szép, hogy igaz legyen”, valamint a sürgető ajánlatokkal szemben.

Telepítsünk készülékünkre megbízható kiberbiztonsági szoftvert, amely megvéd az adathalász támadásoktól, rosszindulatú szoftverektől, kémprogramoktól és vírusoktól egyaránt, ezen felül használjunk VPN-t internetezés során.

Alapszabályok sportkedvelőknek:

  • Jegyet vagy ajándéktárgyat csak a hivatalos olimpiai oldalakon vásároljunk
  • Kerüljük az illegális streaminget
  • Ne kattintsunk kéretlen üzenetek linkjeire
  • Ne adjunk meg adatokat senkinek, még privát üzenetben se
  • Ne használjunk nyilvános Wi-Fi-t érzékeny fiókokhoz


Bár a sport az élményekről és a szurkolásról szól, egy rossz kattintás könnyen tönkreteheti azt. Tudatossággal és megfelelő védelemmel nemcsak online maradhatunk biztonságban, de az élmény is teljes értékű marad.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#olimpia #csalás #internet #kiberbűnözés #sport #online #adathalász #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások

