Szomorú általános iskolás korú kislány, kezében egy sérült okostelefonnal
Tech

Döntés előtt a kormány: betiltanák a közösségi média használatát a fiataloknak

Pénzcentrum
2026. február 8. 15:33

A cseh kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak, miután Andrej Babiš miniszterelnök vasárnap a tiltás mellett foglalt állást. Az intézkedéssel Csehország más európai országokhoz és Ausztráliához hasonlóan szigorítaná a fiatalkorúak online jelenlétét.

A cseh miniszterelnök vasárnap videóüzenetben jelentette be, hogy támogatja a közösségi média-platformok használatának megtiltását a 15 évnél fiatalabbak számára. Babiš szerint a korlátozásra elsősorban a gyermekek védelme érdekében van szükség - írja a Portfolio. 

"Támogatom a tiltást, mert az általam ismert szakértők szerint a közösségi média rendkívül káros a gyerekekre. Meg kell védenünk őket" – fogalmazott a kormányfő a közösségi médiában közzétett videójában. A tervezett szabályozás részleteiről azonban egyelőre nem közölt konkrétumokat.

A kormány komolyan mérlegeli a korlátozás bevezetését – erősítette meg Karel Havlíček első miniszterelnök-helyettes a CNN Prima News műsorában. Elmondása szerint, ha megszületik a végleges kormányzati álláspont, a kapcsolódó törvénytervezetet még az idén benyújtják a törvényhozásnak.

Csehország nincs egyedül a fiatalkorúak közösségi média-használatának szigorítására irányuló törekvéssel. Spanyolország, Görögország, Nagy-Britannia és Franciaország szintén új, szigorúbb szabályokon dolgozik. Ausztrália már konkrét lépéseket tett: decemberben elsőként vezette be a 16 év alattiak számára a közösségi platformok használatának tilalmát, amely döntés más országok számára is mintaként szolgálhat.

Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #kormány #csehország #törvény #szabályozás #fiatalok #tiltás #politika #közösségi média #gyermekek

