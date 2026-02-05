2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Tech

Végig rosszul használtad a ChatGPT-t, ha eddig nem végezted el ezt a beállítást

Pénzcentrum
2026. február 5. 16:15

A ChatGPT hangalapú üzemmódja teljesen új felhasználói élményt kínál, amely jelentősen eltér a hagyományos hangasszisztensektől, és sokkal inkább emberi beszélgetéshez hasonlít.

"Amikor először próbáltam ki a ChatGPT hangalapú üzemmódját, nem számítottam arra, hogy jelentősen különbözni fog az Alexa vagy a Google Assistant használatától. A korábbi hangasszisztensek inkább csak egyszerű eszközök voltak: kérsz valamit, és válaszolnak - mint egy automata." - írja a szerző a TechRadar oldalán.

A ChatGPT hangalapú módja azonban teljesen más élményt nyújt. Nem csupán jobb hangasszisztens, hanem egy teljesen más típusú eszköz. Míg az Alexa használata olyan, mintha egy gombot nyomnánk meg a hangunkkal, a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés sokkal inkább hasonlít egy másik emberrel való kommunikációhoz, köszönhetően a jól kidolgozott egyedi hangoknak.

A rendszer még a gondolkodás illúzióját is képes kelteni - úgy hangzik, mintha valóban elgondolkodna, mielőtt válaszol. Ez a természetesség arra késztet, hogy mi is másképp viszonyuljunk hozzá. Nem parancsokat adunk neki, hanem inkább hangosan gondolkodunk, miközben segít céljaink megvalósításában.

Érdemes a mobilalkalmazásban bekapcsolni a hangalapú módot, és kiválasztani egy olyan hangot, amely illik az adott feladathoz. A választott hang már a beszélgetés kezdete előtt meghatározza az interakció kereteit. A Breeze energikus és gyors beszédű, az Ember magabiztosságot sugároz, míg a Whisper nyugodtabb, esti beszélgetésekhez ideális.

A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni. Nincs billentyűzet-késleltetés vagy kényelmetlen átfogalmazás - egyszerűen kimondod, amit gondolsz, és a modell ott találkozik veled.

A hangalapú mód nem helyettesíti a szöveges használatot, de beszélgetésjellegű vagy kötetlenebb feladatokhoz, különösen amikor nem vagyok a számítógépem előtt, ez lett a preferált módszerem.

A ChatGPT használatát még érdekesebbé teheti a nézőpontváltás technikája. Ha megváltoztatjuk a narrátort vagy a nézőpontot a kérdésben, a mesterséges intelligencia új szemszögből közelíti meg a választ, ami gyakran meglepő meglátásokat eredményez.

Ezek a kreatív váltások a ChatGPT-t inkább partnerré teszik, mint puszta információforrássá. Továbbra is kérhetünk recepteket, e-maileket, összefoglalókat vagy feladatlistákat, de a megfelelő beállításokkal a modell válaszai meglepőbbé, és gyakran hasznosabbá válnak, mint az alapértelmezett megközelítés.
Címlapkép: Getty Images
