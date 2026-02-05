A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Végig rosszul használtad a ChatGPT-t, ha eddig nem végezted el ezt a beállítást
A ChatGPT hangalapú üzemmódja teljesen új felhasználói élményt kínál, amely jelentősen eltér a hagyományos hangasszisztensektől, és sokkal inkább emberi beszélgetéshez hasonlít.
"Amikor először próbáltam ki a ChatGPT hangalapú üzemmódját, nem számítottam arra, hogy jelentősen különbözni fog az Alexa vagy a Google Assistant használatától. A korábbi hangasszisztensek inkább csak egyszerű eszközök voltak: kérsz valamit, és válaszolnak - mint egy automata." - írja a szerző a TechRadar oldalán.
A ChatGPT hangalapú módja azonban teljesen más élményt nyújt. Nem csupán jobb hangasszisztens, hanem egy teljesen más típusú eszköz. Míg az Alexa használata olyan, mintha egy gombot nyomnánk meg a hangunkkal, a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés sokkal inkább hasonlít egy másik emberrel való kommunikációhoz, köszönhetően a jól kidolgozott egyedi hangoknak.
A rendszer még a gondolkodás illúzióját is képes kelteni - úgy hangzik, mintha valóban elgondolkodna, mielőtt válaszol. Ez a természetesség arra késztet, hogy mi is másképp viszonyuljunk hozzá. Nem parancsokat adunk neki, hanem inkább hangosan gondolkodunk, miközben segít céljaink megvalósításában.
Érdemes a mobilalkalmazásban bekapcsolni a hangalapú módot, és kiválasztani egy olyan hangot, amely illik az adott feladathoz. A választott hang már a beszélgetés kezdete előtt meghatározza az interakció kereteit. A Breeze energikus és gyors beszédű, az Ember magabiztosságot sugároz, míg a Whisper nyugodtabb, esti beszélgetésekhez ideális.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni. Nincs billentyűzet-késleltetés vagy kényelmetlen átfogalmazás - egyszerűen kimondod, amit gondolsz, és a modell ott találkozik veled.
A hangalapú mód nem helyettesíti a szöveges használatot, de beszélgetésjellegű vagy kötetlenebb feladatokhoz, különösen amikor nem vagyok a számítógépem előtt, ez lett a preferált módszerem.
A ChatGPT használatát még érdekesebbé teheti a nézőpontváltás technikája. Ha megváltoztatjuk a narrátort vagy a nézőpontot a kérdésben, a mesterséges intelligencia új szemszögből közelíti meg a választ, ami gyakran meglepő meglátásokat eredményez.
Ezek a kreatív váltások a ChatGPT-t inkább partnerré teszik, mint puszta információforrássá. Továbbra is kérhetünk recepteket, e-maileket, összefoglalókat vagy feladatlistákat, de a megfelelő beállításokkal a modell válaszai meglepőbbé, és gyakran hasznosabbá válnak, mint az alapértelmezett megközelítés.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
