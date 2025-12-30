2025. december 30. kedd Dávid
Közeli felvétel egy fiatal ázsiai nőről, aki okostelefont használ, miközben egy szabadtéri kávézóban ül és kávét iszik. Életmód és technológia
Tech

Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát

Pénzcentrum
2025. december 30. 18:34

Újabb adathalász csalás terjed a Magyar Telekom nevében: az ügyfeleket lejáró pontokkal csábítják egy hamis oldalra, ahol akár a bankkártya-adataik is veszélybe kerülhetnek, írja a HVG.

Egyre gyakoribbá válnak azok az átverések, amelyek ismert szolgáltatók nevével élnek vissza. A Magyar Telekom ügyfelei most egy újabb csalási hullám célpontjai: SMS-ben érkező üzenetekben arra figyelmeztetik őket, hogy pontjaik hamarosan lejárnak, ezért azokat sürgősen be kell váltaniuk.

Az üzenetek szerint az állítólagos pontok december 31-én elévülnek, és „exkluzív ajándékokra” használhatók fel. Az SMS egy hivatkozást is tartalmaz, amely azonban már első pillantásra gyanús: nem a telekom.hu domainre vezet, hanem egy ismeretlen címre.

A módszer a klasszikus adathalász csalások közé tartozik. A link egy, a Telekom oldalához hasonló felületre irányíthatja a felhasználót, ahol például egy „ingyenes” ajándék szállítási díját kellene kifizetni. Ehhez bankkártyaadatokat kérnek, amelyek így közvetlenül a csalókhoz kerülnek.

A Telekom hangsúlyozza: pontgyűjtés és pontbeváltás kizárólag a hivatalos mobilalkalmazásban érhető el. SMS-ben küldött linkeken keresztül a szolgáltató soha nem kér adatmegadást vagy fizetést.
Címlapkép: Getty Images
