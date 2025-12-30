A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
Újabb adathalász csalás terjed a Magyar Telekom nevében: az ügyfeleket lejáró pontokkal csábítják egy hamis oldalra, ahol akár a bankkártya-adataik is veszélybe kerülhetnek, írja a HVG.
Egyre gyakoribbá válnak azok az átverések, amelyek ismert szolgáltatók nevével élnek vissza. A Magyar Telekom ügyfelei most egy újabb csalási hullám célpontjai: SMS-ben érkező üzenetekben arra figyelmeztetik őket, hogy pontjaik hamarosan lejárnak, ezért azokat sürgősen be kell váltaniuk.
Az üzenetek szerint az állítólagos pontok december 31-én elévülnek, és „exkluzív ajándékokra” használhatók fel. Az SMS egy hivatkozást is tartalmaz, amely azonban már első pillantásra gyanús: nem a telekom.hu domainre vezet, hanem egy ismeretlen címre.
A módszer a klasszikus adathalász csalások közé tartozik. A link egy, a Telekom oldalához hasonló felületre irányíthatja a felhasználót, ahol például egy „ingyenes” ajándék szállítási díját kellene kifizetni. Ehhez bankkártyaadatokat kérnek, amelyek így közvetlenül a csalókhoz kerülnek.
A Telekom hangsúlyozza: pontgyűjtés és pontbeváltás kizárólag a hivatalos mobilalkalmazásban érhető el. SMS-ben küldött linkeken keresztül a szolgáltató soha nem kér adatmegadást vagy fizetést.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
