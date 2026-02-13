Vége a végtelen görgetésnek? Brüsszel rászáll a TikTokra, kemény büntetés jöhet

Az Európai Bizottság precedensértékű eljárást indított a TikTok ellen az úgynevezett „doomscrolling” és más addiktív tervezési megoldások miatt. Brüsszel szerint a végtelen görgetés és az algoritmikus ajánlórendszerek különösen a fiatalok mentális egészségére jelentenek kockázatot, írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság közvetlenül lép fel a közösségi platformok addiktív működése ellen. Elsőként a TikTok ügyében fogalmazott meg előzetes kifogásokat, amelyek szerint a szolgáltatás kialakítása – különösen a végtelen görgetés (doomscrolling), az algoritmikus ajánlórendszer és a képernyőidőt ösztönző megoldások – kockázatot jelenthet a felhasználók, főként a gyermekek mentális egészségére.

Brüsszel konkrét változtatásokat vár el: a végtelen görgetési funkció kikapcsolását, kötelező szünetek beépítését, valamint az ajánlórendszer átalakítását. Amennyiben a vállalat nem tudja meggyőzően cáfolni a megállapításokat, akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

A lépés mérföldkőnek számít a 2022-ben elfogadott Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, DSA) alkalmazásában. Most először próbál az uniós hatóság jogi mércét felállítani a platformdizájn „addiktivitására”. Bár a DSA előírja a nagy platformok számára a rendszerszintű kockázatok felmérését és csökkentését, ezek a kockázatok eddig tágabban voltak értelmezve. Az Európai Bizottság mostantól az addiktív működési logikát is végrehajtható és szankcionálható kockázatként kezeli.

Az ügy precedenst teremthet más technológiai óriások számára is. A Meta – amely a Facebookot és az Instagramot tulajdonolja – ellen 2024 májusa óta folyik vizsgálat hasonló okokból, különösen a gyermekekre gyakorolt hatás miatt. Civil szervezetek szerint nehéz lenne indokolni, ha az Európai Bizottság nem alkalmazná ugyanazt a megközelítést más platformokra is.

A TikTok „kategorikusan hamisnak” nevezte a brüsszeli megállapításokat, és jelezte, hogy minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép az eljárás ellen.

A tényleges változtatások ugyanakkor várhatóan hosszabb egyeztetési folyamat után születhetnek meg. Korábbi DSA-eljárások – például Elon Musk X platformja ügyében – több mint egy évig húzódtak az előzetes megállapításokat követően. Szakértők szerint a lehetséges intézkedések a alapértelmezett beállítások módosításától bizonyos funkciók betiltásáig terjedhetnek, és platformonként eltérhetnek, mivel az azonos dizájnelemek különböző kockázati profillal bírhatnak. A mostani eljárás így nemcsak a TikTok jövőjére, hanem a globális közösségimédia-szabályozásra is hatással lehet.