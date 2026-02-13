2026. február 13. péntek Ella, Linda
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Tech

Vége a végtelen görgetésnek? Brüsszel rászáll a TikTokra, kemény büntetés jöhet

Pénzcentrum
2026. február 13. 14:31

Az Európai Bizottság precedensértékű eljárást indított a TikTok ellen az úgynevezett „doomscrolling” és más addiktív tervezési megoldások miatt. Brüsszel szerint a végtelen görgetés és az algoritmikus ajánlórendszerek különösen a fiatalok mentális egészségére jelentenek kockázatot, írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság közvetlenül lép fel a közösségi platformok addiktív működése ellen. Elsőként a TikTok ügyében fogalmazott meg előzetes kifogásokat, amelyek szerint a szolgáltatás kialakítása – különösen a végtelen görgetés (doomscrolling), az algoritmikus ajánlórendszer és a képernyőidőt ösztönző megoldások – kockázatot jelenthet a felhasználók, főként a gyermekek mentális egészségére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Brüsszel konkrét változtatásokat vár el: a végtelen görgetési funkció kikapcsolását, kötelező szünetek beépítését, valamint az ajánlórendszer átalakítását. Amennyiben a vállalat nem tudja meggyőzően cáfolni a megállapításokat, akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

A lépés mérföldkőnek számít a 2022-ben elfogadott Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, DSA) alkalmazásában. Most először próbál az uniós hatóság jogi mércét felállítani a platformdizájn „addiktivitására”. Bár a DSA előírja a nagy platformok számára a rendszerszintű kockázatok felmérését és csökkentését, ezek a kockázatok eddig tágabban voltak értelmezve. Az Európai Bizottság mostantól az addiktív működési logikát is végrehajtható és szankcionálható kockázatként kezeli.

Döntés előtt a kormány: betiltanák a közösségi média használatát a fiataloknak
EZ IS ÉRDEKELHET
Döntés előtt a kormány: betiltanák a közösségi média használatát a fiataloknak
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.

Az ügy precedenst teremthet más technológiai óriások számára is. A Meta – amely a Facebookot és az Instagramot tulajdonolja – ellen 2024 májusa óta folyik vizsgálat hasonló okokból, különösen a gyermekekre gyakorolt hatás miatt. Civil szervezetek szerint nehéz lenne indokolni, ha az Európai Bizottság nem alkalmazná ugyanazt a megközelítést más platformokra is.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A TikTok „kategorikusan hamisnak” nevezte a brüsszeli megállapításokat, és jelezte, hogy minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép az eljárás ellen.

A tényleges változtatások ugyanakkor várhatóan hosszabb egyeztetési folyamat után születhetnek meg. Korábbi DSA-eljárások – például Elon Musk X platformja ügyében – több mint egy évig húzódtak az előzetes megállapításokat követően. Szakértők szerint a lehetséges intézkedések a alapértelmezett beállítások módosításától bizonyos funkciók betiltásáig terjedhetnek, és platformonként eltérhetnek, mivel az azonos dizájnelemek különböző kockázati profillal bírhatnak. A mostani eljárás így nemcsak a TikTok jövőjére, hanem a globális közösségimédia-szabályozásra is hatással lehet.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #bírság #európai bizottság #eu #szabályozás #fiatalok #technológia #közösségi média #gyermekek #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:31
14:21
14:15
14:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
2026. február 13.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
2 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
1 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
5
5 napja
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:30
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:05
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. február 13. 14:34
Fontos hírt kaptak a magyar őstermelők: ezzel nem árt tisztában lenni