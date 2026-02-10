2026. február 10. kedd Elvira
középkorú anya iratokkal, laptoppal és okostelefonnal a pénzügyekkel és papírokkal foglalkozik otthon egy asztalnál, karjában alvó újszülöttel.
Tech

Hatalmas változás jön a DÁP-programban: rengeteg magyart érint, erre kell figyelni

Pénzcentrum
2026. február 10. 13:33

Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot. Az új funkció egyszerűbbé teszi a hivatalos dokumentumok elektronikus hitelesítését azok számára, akik nagyobb képernyőn szeretik intézni ügyeiket.

A Digitális Állampolgárság Program keretében működő mobilalkalmazás és weboldal együtt szolgálja ki azokat az állampolgárokat, akik az elektronikus ügyintézésre váltanak. A most bevezetett fejlesztésnek köszönhetően a digitális aláírás szolgáltatás immár nem kizárólag mobileszközön érhető el. A dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas címen elérhető új funkció lehetővé teszi, hogy szerződések, meghatalmazások és más hivatalos iratok elektronikus hitelesítése számítógépen keresztül is megtörténjen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A webes felületen történő aláírás igénybevételének alapfeltételei nem változtak: a felhasználóknak rendelkezniük kell a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal, valamint érvényes aláírótanúsítvánnyal.

Az aláírási folyamat több lépésből áll. A felhasználó először QR-kód beolvasásával azonosítja magát a mobilalkalmazás segítségével. Ezt követi a dokumentumok feltöltése és ellenőrzése a webes felületen. Az aláírás véglegesítéséhez ismét QR-kódot kell beolvasni a mobilalkalmazással, majd meg kell adni az aláírási jelszót. A rendszer biztonsági okokból nem tárolja az aláírt dokumentumokat, ezért azokat a felhasználónak saját eszközére kell letöltenie.

Az elektronikusan hitelesített dokumentumok digitális formában továbbíthatók és tárolhatók, illetve több személy is aláírhatja őket. Fontos azonban, hogy a digitális aláírás nyomtatás után elveszíti érvényességét és hitelességét.

A szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazást eddig több mint 2,7 millió felhasználó töltötte le. A digitális aláírás funkció magyar állampolgárok számára magánszemélyként díjmentesen érhető el, kiváltva a hagyományos nyomtatást, a kézi aláírást és a személyes megjelenést.

Az alkalmazásban készített digitális aláírással rendelkező dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, értékük megegyezik a papíralapú, kézzel aláírt iratokéval. Ez a joghatás nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió teljes területén érvényes, így valamennyi államigazgatási szerv, vállalkozás és magánszemély köteles elfogadni ezeket a dokumentumokat.
Címlapkép: Getty Images
