Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
Figyelmeztetett a rendőrség, de egy furcsa részlet sokaknak szemet szúrhat
A rendőrség egy adathalászatról szóló figyelmeztetésben éppen azt a webcímet tette közzé kattintható linkként, amelyről azt írták, hogy senki se látogassa meg, vette észre a HVG.
Gyakran adnak ki figyelmeztetéseket állami szervek az adathalász támadásokkal kapcsolatban, különösen akkor, amikor csalók egy hivatal vagy intézmény nevével visszaélve próbálnak adatokat kicsalni a felhasználóktól. A rendőrség most szintén ilyen esetre hívta fel a figyelmet.
A tájékoztatásban jelezték, hogy csalók a rendőrség nevével visszaélve próbálják megtéveszteni az embereket, és azt is ismertették, melyek azok a hivatalos online csatornák, amelyeken keresztül valóban kapcsolatba lehet lépni a hatósággal.
A közleményben azonban egy szokatlan részlet is szerepelt: kattintható formában megjelent az a webcím is, amelyről a rendőrség maga írta, hogy veszélyes, és nem szabad rákattintani.
A problémát az okozza, hogy egy ilyen link közzététele – még figyelmeztetés céljából is – könnyen oda vezethet, hogy valaki mégis rákattint, vagy akár tovább is terjed az interneten. Pedig több más megoldás is rendelkezésre állt volna a csaló oldal bemutatására, és így elkerülhető lett volna, hogy a link ténylegesen kattintható legyen.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
