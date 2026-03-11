2026. március 11. szerda Szilárd
Rendőrségi autóstobozok a Parlament előtt
Tech

Figyelmeztetett a rendőrség, de egy furcsa részlet sokaknak szemet szúrhat

Pénzcentrum
2026. március 11. 08:01

A rendőrség egy adathalászatról szóló figyelmeztetésben éppen azt a webcímet tette közzé kattintható linkként, amelyről azt írták, hogy senki se látogassa meg, vette észre a HVG.

Gyakran adnak ki figyelmeztetéseket állami szervek az adathalász támadásokkal kapcsolatban, különösen akkor, amikor csalók egy hivatal vagy intézmény nevével visszaélve próbálnak adatokat kicsalni a felhasználóktól. A rendőrség most szintén ilyen esetre hívta fel a figyelmet.

A tájékoztatásban jelezték, hogy csalók a rendőrség nevével visszaélve próbálják megtéveszteni az embereket, és azt is ismertették, melyek azok a hivatalos online csatornák, amelyeken keresztül valóban kapcsolatba lehet lépni a hatósággal.

A közleményben azonban egy szokatlan részlet is szerepelt: kattintható formában megjelent az a webcím is, amelyről a rendőrség maga írta, hogy veszélyes, és nem szabad rákattintani.

A problémát az okozza, hogy egy ilyen link közzététele – még figyelmeztetés céljából is – könnyen oda vezethet, hogy valaki mégis rákattint, vagy akár tovább is terjed az interneten. Pedig több más megoldás is rendelkezésre állt volna a csaló oldal bemutatására, és így elkerülhető lett volna, hogy a link ténylegesen kattintható legyen.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #internet #rendőrség #kiberbűnözés #csalók #adathalász #hatóság #adathalászat #kiberbiztonság #csalások #internetes csalások

