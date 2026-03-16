Hacker laptopot használ. Sok számjegy a számítógép képernyőjén.
Tech

Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

Pénzcentrum
2026. március 16. 12:15

Kártevőkkel fertőzött játékokat terjesztett egy hacker a Steamen, ezért az FBI jelenleg is keresi a potenciális áldozatokat. A hatóság arra kéri a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a játékkönyvtárukat. Az érintettek ugyanis a nyomozás segítése mellett akár kártérítésre is jogosultak lehetnek.

Az elmúlt két év során több kártékony kódot tartalmazó programot is feltöltöttek a Steamre - írja a TechCrunch. Ezeket a játékokat azóta már eltávolították a platformról. Az FBI azonban közzétette a fertőzött szoftverek listáját. Az érintett címek a következők: BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi és Tokenova.

A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről. Ugyanakkor nyomatékosan kéri, hogy aki korábban letöltötte a fenti programok bármelyikét, haladéktalanul törölje le a gépéről. A további visszaélések megelőzése érdekében az áldozatoknak érdemes minden jelszavukat megváltoztatniuk. A maximális biztonság eléréséhez pedig javasolt a Windows operációs rendszer teljes újratelepítése is.

Bár a platform szigorú biztonsági ellenőrzésekkel dolgozik, nem ez az első eset, hogy kiberbűnözőknek sikerül kijátszaniuk a védelmet. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt már lefüleltek egy hasonló, kártevőt rejtő játékot a Steamen.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
2026. március 16.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
2026. március 15.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 10:02
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 05:38
Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája
Agrárszektor  |  2026. március 16. 11:34
Fájdalmas drágulasra készülhetnek a magyar gazdák: erre sokan ráfizethetnek