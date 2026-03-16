Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

Kártevőkkel fertőzött játékokat terjesztett egy hacker a Steamen, ezért az FBI jelenleg is keresi a potenciális áldozatokat. A hatóság arra kéri a felhasználókat, hogy ellenőrizzék a játékkönyvtárukat. Az érintettek ugyanis a nyomozás segítése mellett akár kártérítésre is jogosultak lehetnek.

Az elmúlt két év során több kártékony kódot tartalmazó programot is feltöltöttek a Steamre - írja a TechCrunch. Ezeket a játékokat azóta már eltávolították a platformról. Az FBI azonban közzétette a fertőzött szoftverek listáját. Az érintett címek a következők: BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi és Tokenova.

A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről. Ugyanakkor nyomatékosan kéri, hogy aki korábban letöltötte a fenti programok bármelyikét, haladéktalanul törölje le a gépéről. A további visszaélések megelőzése érdekében az áldozatoknak érdemes minden jelszavukat megváltoztatniuk. A maximális biztonság eléréséhez pedig javasolt a Windows operációs rendszer teljes újratelepítése is.

Bár a platform szigorú biztonsági ellenőrzésekkel dolgozik, nem ez az első eset, hogy kiberbűnözőknek sikerül kijátszaniuk a védelmet. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt már lefüleltek egy hasonló, kártevőt rejtő játékot a Steamen.