FBI‑riasztás: fertőzött játékok terjedtek a netern, ha ezeket letöltötted, azonnal töröld!
Az FBI nyomozást indított egy hacker ellen, aki az elmúlt két évben kártékony kódokkal fertőzött játékokat terjesztett a Steam felületén. A hatóság most a potenciális áldozatokat keresi. Az érintettek a nyomozás segítése mellett akár kártérítésre is jogosultak lehetnek.
A nyomozás során közzétették azoknak a játékoknak a listáját, amelyeket a gyanúsított kiberbűnöző fejlesztett. Az érintett címek a következők: BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi és Tokenova - írta meg a HVG.
Bár a platformról már végleg eltávolították ezeket a programokat, a hatóság fontos lépésre kéri a felhasználókat. Akik korábban letöltötték valamelyik játékot, azonnal töröljék azt a számítógépükről. Az FBI egyelőre nem árulta el, pontosan milyen típusú kártevőről van szó. A maximális biztonság érdekében azonban a játékok eltávolítása mellett erősen ajánlott az összes jelszó megváltoztatása. Bizonyos esetekben akár az operációs rendszer teljes újratelepítése is indokolt lehet.
A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.
