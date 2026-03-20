Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Lehallgat a saját telefonod? Ezzel a beállítással kerülheted el, hogy kényes dolgokat vegyen fel

2026. március 20. 17:44

A Google hangalapú szolgáltatásai a működésükhöz folyamatosan figyelik a környezeti hangokat - ez akaratlanul is a magánbeszélgetések rögzítéséhez vezethet. A felhasználók azonban néhány egyszerű lépéssel visszavehetik az irányítást az adataik felett.

Ahhoz, hogy a "Hey Google" aktiválási parancs működjön, a telefon technikailag folyamatosan hallgatózik, és várja a kulcsszót. A Google állítása szerint az adatok csak a parancs elhangzása után kerülnek a szervereikre. A rendszer azonban nem tévedhetetlen. A háttérzaj vagy a hasonló hangzású szavak gyakran váltanak ki téves aktiválást, ami nem szándékolt hangrögzítéshez vezet.

A hangadatok gyűjtését a Google hivatalosan a beszédfelismerő technológia fejlesztésével indokolja. A cég szerint a felvételek segítenek jobban értelmezni a különböző akcentusokat, nyelveket és kifejezéseket. Kiberbiztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az adatok részletes marketingprofilok felépítésére is felhasználhatók. Ezek révén pedig célzott, személyre szabott hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználóknak.

A kulcsfontosságú beállítás a "Hang- és audiotevékenység" (Voice & Audio Activity) opció. Bár a Google szerint ez alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, sokan az eszköz első beállításakor vagy a felhasználási feltételek elfogadásakor öntudatlanul is engedélyezhették. A funkció kikapcsolásához a Google alkalmazásban a profilképre kell koppintani, majd kiválasztani a "Google-fiók kezelése" menüpontot. Ezután az "Adatok és adatvédelem" részen belül, az "Internetes és alkalmazástevékenység" beállításoknál lehet törölni a "Hang- és audiotevékenységek" melletti jelölést.

Fontos tudni, hogy a beállítás kikapcsolása csak a jövőbeli rögzítést akadályozza meg. A korábban tárolt hangfelvételek a Google szerverein maradnak, amíg azokat a felhasználó manuálisan nem törli.

Ezt a "Saját tevékenység" oldalon lehet megtenni, ahol a hangfelvételek szűrhetők, majd egyenként, vagy akár egy adott időszakra vonatkozóan tömegesen is törölhetők. Gyors megoldásként a "Hey Google, töröld az utolsó beszélgetésemet" parancs is használható.

A maximális adatvédelem érdekében érdemes teljesen kikapcsolni a "Hey Google" érzékelést a Google Asszisztens Voice Match beállításainál. Sőt, a telefon engedélykezelőjében akár a Google alkalmazás mikrofonhoz való hozzáférését is meg lehet vonni. Ez utóbbi lépés ugyan korlátozza a hangalapú funkciókat, de garantálja, hogy az alkalmazás egyáltalán nem fér hozzá a mikrofonhoz.
