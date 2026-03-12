A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
Elképesztő hibát vétett a magyar nő: pillanatok alatt több mint 3 millió forintot emeltek le a számlájáról
Telefonos csalók több mint 3,5 millió forintot emeltek le egy tiszaújvárosi nő bankszámlájáról, miután a nő megadta netbanki adatait és egy távoli hozzáférést biztosító programot is telepített. Az ügyben a rendőrség nyomoz.
Telefonos csalás áldozata lett egy tiszaújvárosi nő, akit korábbi befektetésének hozamára hivatkozva kerestek meg ismeretlen elkövetők – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A telefonáló férfi azt állította, hogy a sértett egy korábbi befektetésének nyereségéhez csak akkor juthat hozzá, ha megadja banki felhasználónevét és jelszavát. A nő ugyan tisztában volt azzal, hogy ilyen adatokat nem szabad kiadni, mégis eleget tett a kérésnek.
A csaló ezt követően arra kérte a sértettet, hogy töltsön le egy számítógépes programot is. A távoli hozzáférést biztosító alkalmazás és a megadott banki adatok segítségével az elkövetők hozzáfértek a bankszámlához.
Ez elegendő volt ahhoz, hogy a csalók több mint 3,5 millió forintot emeljenek le a nő számlájáról.
Az ügyben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság indított nyomozást csalás gyanúja miatt, jelenleg ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők soha nem kérnek telefonon netbanki felhasználónevet, jelszót vagy bankkártyaadatokat. Ha valaki ilyen információkat kér, vagy gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal meg kell szakítani a hívást.
A hatóság azt javasolja, hogy ilyen esetben mindenki a bank hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma. Emellett fontos, hogy senki ne küldje el bankkártya- vagy netbanki adatait, személyes okmányainak másolatát, és ne töltsön le programokat ismeretlen hívók kérésére.
Az online csalások megelőzéséről további információk érhetők el a KiberPajzs program honlapján.
A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
