Elképesztő hibát vétett a magyar nő: pillanatok alatt több mint 3 millió forintot emeltek le a számlájáról

Telefonos csalók több mint 3,5 millió forintot emeltek le egy tiszaújvárosi nő bankszámlájáról, miután a nő megadta netbanki adatait és egy távoli hozzáférést biztosító programot is telepített. Az ügyben a rendőrség nyomoz.

Telefonos csalás áldozata lett egy tiszaújvárosi nő, akit korábbi befektetésének hozamára hivatkozva kerestek meg ismeretlen elkövetők – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A telefonáló férfi azt állította, hogy a sértett egy korábbi befektetésének nyereségéhez csak akkor juthat hozzá, ha megadja banki felhasználónevét és jelszavát. A nő ugyan tisztában volt azzal, hogy ilyen adatokat nem szabad kiadni, mégis eleget tett a kérésnek.

A csaló ezt követően arra kérte a sértettet, hogy töltsön le egy számítógépes programot is. A távoli hozzáférést biztosító alkalmazás és a megadott banki adatok segítségével az elkövetők hozzáfértek a bankszámlához.

Ez elegendő volt ahhoz, hogy a csalók több mint 3,5 millió forintot emeljenek le a nő számlájáról.

Az ügyben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság indított nyomozást csalás gyanúja miatt, jelenleg ismeretlen tettes ellen.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők soha nem kérnek telefonon netbanki felhasználónevet, jelszót vagy bankkártyaadatokat. Ha valaki ilyen információkat kér, vagy gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal meg kell szakítani a hívást.

A hatóság azt javasolja, hogy ilyen esetben mindenki a bank hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma. Emellett fontos, hogy senki ne küldje el bankkártya- vagy netbanki adatait, személyes okmányainak másolatát, és ne töltsön le programokat ismeretlen hívók kérésére.

Az online csalások megelőzéséről további információk érhetők el a KiberPajzs program honlapján.