A mobile phone in the hands of a girl. A young woman in a black T-shirt is holding a phone. The fraudster sends an email message. The work of a freelancer, businessman. The wife checks messages and notifications on social networks. Wir
Tech

Csalók küldenek hamis számlákat az MVM nevében: innen ismerheted fel, hogy le akarnak húzni

Pénzcentrum
2026. január 23. 15:30

Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését – ráadásul gyakran külföldi, például németországi számról. A csalók hamis linkre terelik az áldozatokat, ahol személyes adatokat és pénzt próbálnak kicsalni, miközben az üzenetnek semmi köze a szolgáltatóhoz. 

Újabb átverés terjed SMS üzeneteken keresztül: egyesek az MVM Next nevében küldenek hamis fizetési felszólítást, amelyben villanyszámla kiegyenlítésére szólítanak fel.

A gyanús üzenet egy linket is tartalmaz, amely azonban, mint sejthető, nem az MVM hivatalos weboldala:

Csaló SMS az MVM nevébenCsaló SMS az MVM nevében.

A csalás különösen árulkodó jele, hogy az SMS németországi telefonszámról érkezik, miközben az MVM kizárólag magyar számokról kommunikál ügyfeleivel.

További ismertetőjelek, amelyekből felismerheted a csalást:

  • Az üzenet hajnali órákban érkezik, szokatlan időpontban.
  • A link nem az mvmnext.hu vagy mvm.hu domainre mutat.
  • Nincs személyes megszólítás, csak általános „Kedves Ügyfelünk!” formula.

Ha ilyen üzenetet kapsz, ne kattints a linkre, és ne add meg személyes adataidat! Az MVM hivatalos kommunikációját mindig ellenőrizd a cég weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül.
Címlapkép: Getty Images
