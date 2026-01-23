A bankkártyás csalások összértéke 3,3 millió euróról 22,4 millió euróra nőtt, a fenyegetés már rendszerszintű az online fizetésekben.
Csalók küldenek hamis számlákat az MVM nevében: innen ismerheted fel, hogy le akarnak húzni
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését – ráadásul gyakran külföldi, például németországi számról. A csalók hamis linkre terelik az áldozatokat, ahol személyes adatokat és pénzt próbálnak kicsalni, miközben az üzenetnek semmi köze a szolgáltatóhoz.
Újabb átverés terjed SMS üzeneteken keresztül: egyesek az MVM Next nevében küldenek hamis fizetési felszólítást, amelyben villanyszámla kiegyenlítésére szólítanak fel.
A gyanús üzenet egy linket is tartalmaz, amely azonban, mint sejthető, nem az MVM hivatalos weboldala:
A csalás különösen árulkodó jele, hogy az SMS németországi telefonszámról érkezik, miközben az MVM kizárólag magyar számokról kommunikál ügyfeleivel.
További ismertetőjelek, amelyekből felismerheted a csalást:
- Az üzenet hajnali órákban érkezik, szokatlan időpontban.
- A link nem az mvmnext.hu vagy mvm.hu domainre mutat.
- Nincs személyes megszólítás, csak általános „Kedves Ügyfelünk!” formula.
Ha ilyen üzenetet kapsz, ne kattints a linkre, és ne add meg személyes adataidat! Az MVM hivatalos kommunikációját mindig ellenőrizd a cég weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül.
