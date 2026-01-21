A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.
Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed
Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel. A legfrissebb esetekben egy mexikói számról érkezett üzenet.
Ismét csalásgyanús SMS-ek terjednek, ezúttal a Magyar Posta nevével visszaélve. A módszer nem új, de továbbra is sokakat megtéveszt, mert valósnak tűnő szöveggel és csomagérkezésre hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket egy link megnyitására.
Az egyik ilyen üzenet egy külföldi előhívós számról érkezett, és a következő szöveget tartalmazta:
Magyarország Posta: A csomagja megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem adható ki. Frissítse a szállítási adatokat és kapjon szállítási költségeket a kézbesítés megkönnyítése érdekében.
A hivatkozás már önmagában gyanús: nem a Magyar Posta hivatalos domainjére mutat, hanem egy értelmezhetetlen végződésű, külföldi szerverre. Az SMS célja, hogy a linkre kattintva a felhasználó személyes adatokat, bankkártya-adatokat vagy belépési információkat adjon meg.
Fontos tudni, hogy a Magyar Posta nem kér adatfrissítést SMS-ben küldött linken keresztül, és nem küld értesítést külföldi számról. Hivatalos ügyintézés kizárólag a posta saját weboldalán, alkalmazásában vagy ügyfélszolgálatán történik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakértők szerint az ilyen üzenetek közös jellemzői:
- sürgető hangnem,
- hiányos címre vagy kézbesítési problémára hivatkozás,
- gyanús link,
- nem magyar telefonszám.
A hatóságok és a szolgáltatók is azt kérik, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a linkre, ne adjon meg adatokat, és lehetőség szerint blokkolja a számot. Az üzenet törlése után érdemes ellenőrizni, hogy valóban vár-e csomagot, kizárólag a hivatalos csatornákon.
Az adathalász SMS-ek továbbra is az egyik leggyakoribb online csalási formának számítanak Magyarországon, ezért különösen fontos az óvatosság, még akkor is, ha az üzenet első ránézésre hitelesnek tűnik.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
Manapság egyre gyakrabban hallani az "űrbányászatról", mint potenciálisan jövedelmező üzleti vállalkozásról.
Érik a tudományos forradalom Magyarországon: elképesztő AI-megoldásokkal rukkoltak elő magyar kutatók
A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé