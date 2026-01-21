Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed

Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel. A legfrissebb esetekben egy mexikói számról érkezett üzenet.

Ismét csalásgyanús SMS-ek terjednek, ezúttal a Magyar Posta nevével visszaélve. A módszer nem új, de továbbra is sokakat megtéveszt, mert valósnak tűnő szöveggel és csomagérkezésre hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket egy link megnyitására.

Az egyik ilyen üzenet egy külföldi előhívós számról érkezett, és a következő szöveget tartalmazta:

Magyarország Posta: A csomagja megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem adható ki. Frissítse a szállítási adatokat és kapjon szállítási költségeket a kézbesítés megkönnyítése érdekében.

A hivatkozás már önmagában gyanús: nem a Magyar Posta hivatalos domainjére mutat, hanem egy értelmezhetetlen végződésű, külföldi szerverre. Az SMS célja, hogy a linkre kattintva a felhasználó személyes adatokat, bankkártya-adatokat vagy belépési információkat adjon meg.

Fontos tudni, hogy a Magyar Posta nem kér adatfrissítést SMS-ben küldött linken keresztül, és nem küld értesítést külföldi számról. Hivatalos ügyintézés kizárólag a posta saját weboldalán, alkalmazásában vagy ügyfélszolgálatán történik.

A szakértők szerint az ilyen üzenetek közös jellemzői:

sürgető hangnem,

hiányos címre vagy kézbesítési problémára hivatkozás,

gyanús link,

nem magyar telefonszám.

A hatóságok és a szolgáltatók is azt kérik, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a linkre, ne adjon meg adatokat, és lehetőség szerint blokkolja a számot. Az üzenet törlése után érdemes ellenőrizni, hogy valóban vár-e csomagot, kizárólag a hivatalos csatornákon.

Az adathalász SMS-ek továbbra is az egyik leggyakoribb online csalási formának számítanak Magyarországon, ezért különösen fontos az óvatosság, még akkor is, ha az üzenet első ránézésre hitelesnek tűnik.