2026. január 21. szerda Ágnes
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen férfi tanuló mobiltelefonon SMS-ezik, miközben szünetet tart az osztályteremben.
Tech

Csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével: nehogy bedőlj, erre kell figyelned, hogy megóvd a pénzed

Pénzcentrum
2026. január 21. 12:39

Újra támadásba lendültek az SMS-ben és e-mailben terjedő csalók: ezúttal a Magyar Posta nevében próbálnak meg személyes és banki adatokat kicsalni hamis csomagértesítő üzenetekkel. A legfrissebb esetekben egy mexikói számról érkezett üzenet.

Ismét csalásgyanús SMS-ek terjednek, ezúttal a Magyar Posta nevével visszaélve. A módszer nem új, de továbbra is sokakat megtéveszt, mert valósnak tűnő szöveggel és csomagérkezésre hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket egy link megnyitására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik ilyen üzenet egy külföldi előhívós számról érkezett, és a következő szöveget tartalmazta:

Magyarország Posta: A csomagja megérkezett a raktárba, de a hiányos cím miatt nem adható ki. Frissítse a szállítási adatokat és kapjon szállítási költségeket a kézbesítés megkönnyítése érdekében.

A hivatkozás már önmagában gyanús: nem a Magyar Posta hivatalos domainjére mutat, hanem egy értelmezhetetlen végződésű, külföldi szerverre. Az SMS célja, hogy a linkre kattintva a felhasználó személyes adatokat, bankkártya-adatokat vagy belépési információkat adjon meg.

Fontos tudni, hogy a Magyar Posta nem kér adatfrissítést SMS-ben küldött linken keresztül, és nem küld értesítést külföldi számról. Hivatalos ügyintézés kizárólag a posta saját weboldalán, alkalmazásában vagy ügyfélszolgálatán történik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

7 módszer, amivel pillanatok alatt lenullázzák a magyarok számláit: nagyon könnyű bedőlni
EZ IS ÉRDEKELHET
7 módszer, amivel pillanatok alatt lenullázzák a magyarok számláit: nagyon könnyű bedőlni
Manapság sajnos már senkinek nem új hír, hogy csalók keresik telefonon, SMS-ben, e-mailen. Na, de hogy tudjuk kivédeni ezeket a kéretlen kereséseket?

A szakértők szerint az ilyen üzenetek közös jellemzői:

  • sürgető hangnem,
  • hiányos címre vagy kézbesítési problémára hivatkozás,
  • gyanús link,
  • nem magyar telefonszám.

A hatóságok és a szolgáltatók is azt kérik, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a linkre, ne adjon meg adatokat, és lehetőség szerint blokkolja a számot. Az üzenet törlése után érdemes ellenőrizni, hogy valóban vár-e csomagot, kizárólag a hivatalos csatornákon.

Az adathalász SMS-ek továbbra is az egyik leggyakoribb online csalási formának számítanak Magyarországon, ezért különösen fontos az óvatosság, még akkor is, ha az üzenet első ránézésre hitelesnek tűnik.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #bankkártya #adatvédelem #sms #csalók #adathalász #magyar posta #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:32
13:30
13:15
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
3 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
3
2 napja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:32
Érkeznek a kormány újabb bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:02
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
Agrárszektor  |  2026. január 21. 12:31
Újra itt a halálos fertőzés: súlyos szigorítások jönnek ebben a térségben