Zivatarok tarolhatják le az országot: kilenc vármegyére riasztást adtak ki

Pénzcentrum
2026. március 12. 09:05

Csütörtökön ismét változékony időre számíthatunk: a napsütés mellett erős gomolyfelhő-képződés, záporok és zivatarok is kialakulhatnak, több vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

Csütörtökön a napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és a térségben szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak – írja az Időkép. A déli–délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet az ország középső részén kilenc vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést. Mint írták, a legfőbb veszélyforrás a villámlás, emellett helyenként erős szél és jégeső is kialakulhat.

Jelentős, nagy területet érintő csapadék továbbra sem valószínű, inkább csak lokálisan eshet nagyobb mennyiség. Délután 14–19 fokra számíthatunk.

Pénteken keleten derült idő várható, máshol is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. A Dunántúlon, a főváros térségében és északon ismét előfordulhat zápor, zivatar. Északon és északnyugaton többfelé élénk, zivatarok környezetében erős déli–délkeleti szél fújhat. Hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek. Reggel -2 és +7, napközben 15–20 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton is marad a napos idő, a gomolyfelhőkből legfeljebb nyugaton fordulhat elő futó zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk, az ország északnyugati harmadán erős lehet. Hajnalban -3 és +8, napközben 15–20 fok közötti maximumokra számíthatunk.

 
Címlapkép: Getty Images
#tech #szél #időjárás #hőmérséklet #zápor #figyelmeztetés #jégeső #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés #időkép

