Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.
Újabb drágulási hullám jöhet: brutális hatása lehet a közel-keleti háborúnak a mobilokra és laptopokra
A mesterséges intelligencia miatt már hónapok óta szűkös a memóriachipek kínálata, most pedig a közel-keleti konfliktus is újabb nyomást gyakorolhat a technológiai iparágra. A szakértők szerint a kijelzők drágulása a fogyasztói elektronika áraiban is megjelenhet.
A közel-keleti háború közvetett módon a fogyasztói elektronikai eszközök árát is befolyásolhatja. A technológiai iparág már hónapok óta küzd a memóriachipek hiányával, amit részben a mesterséges intelligencia térnyerése okoz, most azonban egy újabb tényező is megjelent: az energiaárak emelkedése.
A Reuters beszámolója szerint a Samsung Display elnök-vezérigazgatója, Chung Yi arra figyelmeztetett, hogy a gyorsan emelkedő olajárak tovább növelhetik az iparág költségeit. A Samsung Electronics leányvállalataként működő Samsung Display olyan síkképernyős kijelzőket gyárt, amelyeket többek között az Apple iPhone-jaiban és MacBookjaiban, valamint a Samsung okostelefonjaiban használnak.
A vállalatvezető szerint az olajárak alakulása közvetlenül befolyásolja számos, a kijelzőgyártásban használt alapanyag árát. Több fontos alkatrész – például különböző fóliák és egyéb anyagok – kőolajszármazékokból készül, ezért amikor a nyersolaj ára emelkedik, az ezek előállítási költségét is növeli.
Ha az olajárak tartósan magasak maradnak, az jelentős pénzügyi terhet róhat a gyártókra. Az iparág már jelenleg is az ellátási lánc problémáival és az alkatrészek drágulásával küzd, így az újabb költségnövekedés tovább fokozhatja a nyomást.
Mivel a kijelzőpanelek a mobiltelefonok és laptopok egyik legfontosabb alkatrészének számítanak, a gyártási költségek növekedése végső soron a késztermékek árában is megjelenhet.
Az LG Display vezérigazgatója, Jeong Chul-dong ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Elmondása szerint a vállalat szorosan figyelemmel kíséri a közel-keleti fejleményeket, de a konfliktusnak egyelőre nem volt közvetlen hatása a cég működésére.
Hozzátette, hogy a késztermékek ára már most is emelkedik a memóriachipek drágulása miatt, ezért a vállalat folyamatosan vizsgálja, milyen hatásai lehetnek a változó piaci környezetnek, és szükség esetén lépéseket tesz a beszállítói és gyártási folyamatok stabilizálása érdekében.
Szinte elpusztíthatatlan zombihálózatot építettek kiberbűnözők: kódolva van a katasztrófa az interneten is?
A feltört routerek tulajdonosai szinte semmit sem vesznek észre a behatolásból.
Elképesztő hibát vétett a magyar nő: pillanatok alatt több mint 3 millió forintot emeltek le a számlájáról
A csalók egy korábbi befektetés hozamára hivatkoztak, majd banki adatokat kértek a nőtől.
A mesterségesintelligencia-szoftverek többsége túlságosan együttműködő az esetleges támadókkal a megfelelő fegyver kiválasztásában.
Csütörtökön ismét változékony időre számíthatunk: a napsütés mellett erős gomolyfelhő-képződés, záporok és zivatarok is kialakulhatnak, több vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
Elkerülhetetlennek tűnik a klímakatasztrófa: sokkoló adatokat közölt a klímakutató - ezt hogy fogjuk legyűrni?
Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.