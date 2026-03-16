Újabb drágulási hullám jöhet: brutális hatása lehet a közel-keleti háborúnak a mobilokra és laptopokra

A mesterséges intelligencia miatt már hónapok óta szűkös a memóriachipek kínálata, most pedig a közel-keleti konfliktus is újabb nyomást gyakorolhat a technológiai iparágra. A szakértők szerint a kijelzők drágulása a fogyasztói elektronika áraiban is megjelenhet.

A közel-keleti háború közvetett módon a fogyasztói elektronikai eszközök árát is befolyásolhatja. A technológiai iparág már hónapok óta küzd a memóriachipek hiányával, amit részben a mesterséges intelligencia térnyerése okoz, most azonban egy újabb tényező is megjelent: az energiaárak emelkedése.

A Reuters beszámolója szerint a Samsung Display elnök-vezérigazgatója, Chung Yi arra figyelmeztetett, hogy a gyorsan emelkedő olajárak tovább növelhetik az iparág költségeit. A Samsung Electronics leányvállalataként működő Samsung Display olyan síkképernyős kijelzőket gyárt, amelyeket többek között az Apple iPhone-jaiban és MacBookjaiban, valamint a Samsung okostelefonjaiban használnak.

A vállalatvezető szerint az olajárak alakulása közvetlenül befolyásolja számos, a kijelzőgyártásban használt alapanyag árát. Több fontos alkatrész – például különböző fóliák és egyéb anyagok – kőolajszármazékokból készül, ezért amikor a nyersolaj ára emelkedik, az ezek előállítási költségét is növeli.

Ha az olajárak tartósan magasak maradnak, az jelentős pénzügyi terhet róhat a gyártókra. Az iparág már jelenleg is az ellátási lánc problémáival és az alkatrészek drágulásával küzd, így az újabb költségnövekedés tovább fokozhatja a nyomást.

Mivel a kijelzőpanelek a mobiltelefonok és laptopok egyik legfontosabb alkatrészének számítanak, a gyártási költségek növekedése végső soron a késztermékek árában is megjelenhet.

Az LG Display vezérigazgatója, Jeong Chul-dong ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Elmondása szerint a vállalat szorosan figyelemmel kíséri a közel-keleti fejleményeket, de a konfliktusnak egyelőre nem volt közvetlen hatása a cég működésére.

Hozzátette, hogy a késztermékek ára már most is emelkedik a memóriachipek drágulása miatt, ezért a vállalat folyamatosan vizsgálja, milyen hatásai lehetnek a változó piaci környezetnek, és szükség esetén lépéseket tesz a beszállítói és gyártási folyamatok stabilizálása érdekében.