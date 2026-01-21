2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Closeup young Woman hands holding credit card ,for online shopping or reporting lost card, fraudulent transaction
Tech

Rém veszélyes csalás terjed az Ügyfélkapu felületén: így nullázzák pillanatok alatt a gyanútlan magyarok bankszámláit

Pénzcentrum
2026. január 21. 17:01

A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy nem küld e-mailt, ezért senki ne dőljön be az adathalászoknak. A csalók a hét eleje óta a NAV nevében terjesztenek megtévesztő üzeneteket.

A NAV legújabb közleménye szerint minden e-mailben, vagy SMS-ben érkező, NAV-ra hivatkozó üzenetet gyanúsnak kell tekinteni. A hatóság kizárólag a hivatalos tárhelyen keresztül vagy postai levélben tart kapcsolatot az ügyfelekkel, az e-mail és az SMS nem számít hivatalos ügyintézési csatornának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adathalász üzenetek a 2025-ös adóévre vonatkozó SZJA visszatérítéssel próbálják megtéveszteni a címzetteket.

A levelek gyakran azt állítják, hogy az érintett 140 ezer forint adó visszatérítésre jogosult a bevallása alapján. Más esetekben állítólagos tartozás azonnali rendezésére szólítanak fel.

A csalók rendszerint a NAV nevével, arculati elemeivel és színeivel ellátott üzeneteket küldenek. A mostani e-mailekben gyakran megjelenik a NAV Ügyfélportál hivatalos logója is.

A NAV hangsúlyozza, hogy soha nem tájékoztat e-mailben vagy sms-ben az adótartozás aktuális összegéről, annak rendezéséről vagy az adó visszatérítés lehetőségéről. Azok, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu pluszos regisztrációval, kizárólag a tárhelyükön kapnak értesítést. Akik nem regisztráltak, postai úton kapnak hivatalos levelet.

A NAV honlapján külön adatbázisban gyűjti a nevével visszaélő leggyakoribb csaló e-maileket és sms-eket, amelyet folyamatosan frissít. A hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson az abban szereplő linkre.

Akár még a profik is képesek bedőlni neki

A csalás hitelességét bizonyítja, hogy Horváth Oszkár, a népszerű rádiós, akinek egyébként digitális média- és szoftverfejlesztő cége is van, szintén majdnem bedőlt ennek az átverésnek. Ezt tegnap az Önkényes Mérvadó című műsorban mesélte el.

Horváth elmondása szerint kapott egy e-mail-t, amely, ahogy az a NAV közleményéből már kiderült, SZJA-visszatérítés igénylésével kecsegtetett, melynek határideje aznap lejár. A levél hangvétele és a hivatalos forma pedig már elég volt ahhoz, hogy rákattintson a linkre.

A történet legmeglepőbb része, hogy még a Google-hitelesítő kódját is megadta, annyira valósnak tűnt a felület. Saját bevallása szerint csak akkor kezdett gyanakodni, amikor a rendszer nem kérte az e-mail címét és jelszavát, hanem egyből egy „tárhelyre” dobta, ahol a bankszámlaadatai ellenőrzésére szólította fel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nem nehéz kitalálni, hogy ezután mi következett: bankkártyaadatokat kért tőle a rendszer. Ekkor állt meg, és kezdte el vizsgálni a domaint és a feladót, amiből már könnyen azonosítani tudta azt, hogy átverésről van szó.

A digitális média szakember néhány jó tanáccsal is ellátta a felhasználókat, amikből talán nem minden hangzik el a mindennapi közbeszédben. Mint elmondta, a domain-ek vizsgálatakor mindig az első perjel előtti rész számít, és annak kell a szolgáltató valódi domainjének lennie. Ha ott valami nem stimmel, szinte biztosan csalással van dolgunk.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a böngésző címsorában található lakat ikonra kattintva bárki ellenőrizheti az oldal SSL-tanúsítványát. 

Kiemelte, hogy a legtöbb weboldal ingyenes tanúsítványt használ, ami csak a titkosítást igazolja, de online fizetést fogadó szolgáltatóknál kötelező a cégazonosítással ellátott tanúsítvány, amely valóban igazolja, hogy a weboldal mögött az adott vállalat áll. Ez különösen fontos, amikor banki vagy kártyaadatokat kérnek.

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #NAV #szja #adó #ügyfélkapu #csalók #adathalász #adathalászat #nemzeti adó és vámhivatal #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:30
17:23
17:15
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
2026. január 21.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 napja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
3
3 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 17:30
Valósággal dühbe gurult Ben Affleck: páros lábbal rúgta be az ajtót, amit mondott, nem teszi zsebre senki
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 16:05
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
Agrárszektor  |  2026. január 21. 17:33
Sokkoló hírek jöttek a kávéról: ha te is gyakran iszol, ezt tudnod kell