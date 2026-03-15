2026. március 15. vasárnap Kristóf
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cybersport gamer miután élő stream játék szobában neon világítás a háttérben
Tech

Szinte elpusztíthatatlan zombihálózatot építettek kiberbűnözők: kódolva van a katasztrófa az interneten is?

Pénzcentrum
2026. március 15. 14:01

Kiberbűnözők több mint 14 ezer eszközt – túlnyomórészt Asus routereket – fertőztek meg világszerte. Ezzel egy új, rendkívül ellenálló botnetet hoztak létre, amelyet szinte lehetetlen felszámolni, és a védekezés is igen nehéz ellene - tudósított a The Independent.

A Lumen kiberbiztonsági cég által feltárt, KadNap névre keresztelt kártevő decentralizált, úgynevezett peer-to-peer (P2P) hálózatként működik. Ez azt jelenti, hogy nincs egyetlen központi vezérlőszervere sem, amelyet a hatóságok egyszerűen lekapcsolhatnának. Pontosan ez a felépítés teszi a zombihálózatot rendkívül ellenállóvá a felszámolási kísérletekkel szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fertőzött eszközök egy úgynevezett botnet, azaz távirányított zombihálózat részévé válnak. Ezeket elsősorban elosztott szolgáltatásmegtagadással járó (DDoS) támadások végrehajtására használják. Ilyenkor a célzott weboldalakat és online szolgáltatásokat akkora adatforgalommal árasztják el, hogy azok teljesen elérhetetlenné válnak. A háztartási routereken keresztül átirányított forgalom ráadásul különösen veszélyes. A hagyományos biztonsági szűrők számára ugyanis úgy tűnik, mintha csupán hétköznapi otthoni internetezésről lenne szó.

Az érintett eszközök többsége az Egyesült Államokban található, de a kutatók az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Brazíliában, Oroszországban és Európa-szerte is azonosítottak fertőzött készülékeket. A feltört routerek tulajdonosai szinte semmit sem vesznek észre a behatolásból. A problémára legfeljebb az internetkapcsolat időnkénti lassulása utalhat.

A Lumen jelentése szerint a KadNap botnethez való hozzáférést a Doppelganger nevű szolgáltatáson keresztül értékesítik. A vásárlók az eltérített eszközöket többféle rosszindulatú célra, például nyers erőn alapuló (brute-force) jelszófeltörésekre és célzott behatolási kampányokra is használják. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a zombihálózathoz tartozó minden egyes IP-cím komoly és tartós kockázatot jelent a szervezetek és a magánszemélyek számára egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #biztonság #adatvédelem #számítógép #kiberbűnözés #hacker #online #technológia #kibertámadás #hackerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:01
13:30
13:00
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
