Elő a naptárral! Ha különleges programokra vágysz a Balaton körül, a 2026-os évben sem fogsz csalódni! Már több nagy fesztivál időpontját és első fellépőit is...
Váratlan fordulat: eltűnhet az egyik legnépszerűbb androidos csúcsmobil
Sajtóinformációi szerint az Asus 2026-ban nem mutat be új okostelefont, sem a hagyományos Zenfone-, sem a játékosoknak szánt ROG-sorozatban. A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
Az Asus az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett mobilpiaci jelenlétének erősítésére, hogy felzárkózzon a piacvezető gyártókhoz. Bár a vállalat telefonos üzletága elsősorban a gamer közönséget célozza, hosszú ideje rendszeresen jelentkezik a szélesebb felhasználói kört célzó androidos csúcskészülékekkel is - írta meg a HVG.
A legutóbbi ilyen modell a Zenfone 12 Ultra volt, amelyet a gyártó 2025 februárjában mutatott be. A korábbi termékciklusok alapján logikus lenne, hogy 2026 elején érkezzen a Zenfone 13 Ultra, a friss értesülések azonban ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.
A DigiTimes vállalati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Asus 2026-ra egyetlen új okostelefon bemutatását sem tervezi, sem a Zenfone-, sem a ROG-termékcsaládban. A cég ugyanakkor azt ígéri, hogy a már piacon lévő modellek alkatrész-ellátása és szoftveres támogatása, beleértve a frissítéseket, továbbra is zavartalanul folytatódik.
A lehetséges stratégiaváltás pontos okai egyelőre nem ismertek, a GSMArena elemzése szerint azonban nagy valószínűséggel az értékesítési mutatók alakulása állhat a háttérben. A jelek szerint a vállalat ideiglenesen háttérbe szorítja mobilpiaci jelenlétét, hogy erőforrásait inkább a számítógépes és más, stabilabban teljesítő szegmensekre összpontosítsa. Szakértők szerint szinte biztos, hogy a Zenfone 13 Ultra fejlesztése már befejeződött, és jó eséllyel a Zenfone 14 tervei is készen állnak, hiszen az okostelefon-gyártók jellemzően több évvel előre dolgoznak termékfejlesztési ütemterveiken.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem ez az első alkalom, hogy a Zenfone-sorozat jövője kérdésessé válik: már 2023 augusztusában is felmerültek hírek a termékcsalád esetleges kivezetéséről. Ezt követően azonban az Asus még több új modellt is piacra dobott, így a mostani értesülések különösen bizonytalanná teszik a márka hosszú távú kilátásait a mobilpiacon.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.