Antalya, Törökország - 2018. június 26: Emberi kéz tartja a kezében a vadonatúj, fekete színű LG V30 Plus okostelefont. Lg V30 Plus megjelent 2017, szeptember, 158g, 7,3mm vastagság.Android 7.1.2, 128GB tárhely. A kép a szabadban kés
Tech

Váratlan fordulat: eltűnhet az egyik legnépszerűbb androidos csúcsmobil

Pénzcentrum
2026. január 5. 20:01

Sajtóinformációi szerint az Asus 2026-ban nem mutat be új okostelefont, sem a hagyományos Zenfone-, sem a játékosoknak szánt ROG-sorozatban. A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.

Az Asus az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett mobilpiaci jelenlétének erősítésére, hogy felzárkózzon a piacvezető gyártókhoz. Bár a vállalat telefonos üzletága elsősorban a gamer közönséget célozza, hosszú ideje rendszeresen jelentkezik a szélesebb felhasználói kört célzó androidos csúcskészülékekkel is - írta meg a HVG.

A legutóbbi ilyen modell a Zenfone 12 Ultra volt, amelyet a gyártó 2025 februárjában mutatott be. A korábbi termékciklusok alapján logikus lenne, hogy 2026 elején érkezzen a Zenfone 13 Ultra, a friss értesülések azonban ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.

A DigiTimes vállalati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Asus 2026-ra egyetlen új okostelefon bemutatását sem tervezi, sem a Zenfone-, sem a ROG-termékcsaládban. A cég ugyanakkor azt ígéri, hogy a már piacon lévő modellek alkatrész-ellátása és szoftveres támogatása, beleértve a frissítéseket, továbbra is zavartalanul folytatódik.

A lehetséges stratégiaváltás pontos okai egyelőre nem ismertek, a GSMArena elemzése szerint azonban nagy valószínűséggel az értékesítési mutatók alakulása állhat a háttérben. A jelek szerint a vállalat ideiglenesen háttérbe szorítja mobilpiaci jelenlétét, hogy erőforrásait inkább a számítógépes és más, stabilabban teljesítő szegmensekre összpontosítsa. Szakértők szerint szinte biztos, hogy a Zenfone 13 Ultra fejlesztése már befejeződött, és jó eséllyel a Zenfone 14 tervei is készen állnak, hiszen az okostelefon-gyártók jellemzően több évvel előre dolgoznak termékfejlesztési ütemterveiken.

Nem ez az első alkalom, hogy a Zenfone-sorozat jövője kérdésessé válik: már 2023 augusztusában is felmerültek hírek a termékcsalád esetleges kivezetéséről. Ezt követően azonban az Asus még több új modellt is piacra dobott, így a mostani értesülések különösen bizonytalanná teszik a márka hosszú távú kilátásait a mobilpiacon.

Címlapkép: Getty Images
#okostelefon #tech #android #piac #mobiltelefon #vállalat #értékesítés #bejelentés #technológia #asus #2026

