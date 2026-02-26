Elszálltak a csirkehúsárak, a tojás is drágul: újabb árhullám söpör végig a magyar boltokon

Felemás képet mutat a hazai baromfipiac 2026 elején: miközben a vágócsirke termelői ára csökkent, a csirkemellfilé drágult, a comb és az egész csirke ára viszont mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a tojás ára egyértelműen emelkedő pályára állt, a magyar baromfiexport pedig mind mennyiségben, mind értékben bővült.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb jelentése alapján ellentétes folyamatok zajlanak a piacon. A vágócsirke termelői ára az év hetedik hetében kilogrammonként 414 forint volt, ami 4,7 százalékos árcsökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A feldolgozói és kiskereskedelmi oldalon azonban vegyes a kép, az árak alakulása terméktípustól függ. A csirkemellfilé feldolgozói ára kilogrammonként 1902,9 forintra nőtt, a vákuumcsomagolt kiszerelés beszerzési ára pedig megközelítette az 1900 forintot, ami 3,5 százalékos drágulásnak felel meg. Ezzel szemben a csontos csirkecomb ára közel 6 százalékkal, az egész csirkéé pedig 4,5 százalékkal lett alacsonyabb a tavalyi évhez viszonyítva.

A tojáspiacon ezzel szemben egységes áremelkedés tapasztalható. A ketreces tartásból származó étkezési tojás átlagos csomagolóhelyi ára 2026 első heteiben darabonként 66,71 forintra nőtt, ami 3,1 százalékos emelkedést jelent. A mélyalmos tojások esetében még jelentősebb a drágulás: itt az ár 9,1 százalékkal ugrott meg, elérve a 77,93 forintot. Ez a tendencia illeszkedik az európai folyamatokhoz, ahol az étkezési tojás átlagára éves szinten 18,5 százalékkal emelkedett. A hazai nagybani piacokon február végén, várostól függően, 65 és 80 forint között mozgott a tojás darabára - írja az agroinform.

A külkereskedelmi adatok kifejezetten kedvező képet festenek a magyar baromfiágazatról. A 2025-ös évben az export mennyisége 3,1 százalékkal, 227,6 ezer tonnára emelkedett, a kivitel értéke pedig csaknem 20 százalékkal nőtt, elérve a 283,3 milliárd forintot. A hazai termelés erősödését jelzi, hogy az import ezzel párhuzamosan jelentősen, 16,4 százalékkal esett vissza.