Meglepő adatok láttak napvilágot: legszívesebben így telefonálnak a magyarok

Az új mobilpiaci jelentés nem csupán a telekommunikációs előfizetések számáról ad tájékoztatást, hanem a különféle eszközökön bonyolított hívások és a mobilinternet-forgalom mennyiségéről és arányairól is. A kutatásból kiderül, hogy bár a mobilhívások száma stagnál, a mobilinternet-forgalom pedig nő, még mindig elsősorban a hagyományos mobilhálózatot használjuk telefonálásra.

Az NMHH mobilpiaci felmérése szerint a tavalyi év végén közel 10 millió mobiltelefon-előfizetés volt Magyarországon. Ezek több, mint háromnegyedével (78 százalékával) telefonáltak és interneteztek is az előfizetők, 18 százalékával viszont csak hagyományos mobilhívásokat folytattak, és csupán az előfizetések 4 százalékát használták kizárólag mobilinternetezésre. Az egy előfizetésre jutó átlagos hívásforgalom 2016 és 2021 között – a számlás előfizetések és a korlátlan csomagok terjedésének köszönhetően – látványosan megemelkedett, viszont miután 2021 első negyedévében havi 250 percnél tetőzött, a hívásforgalom mértéke szezonális ingadozásokat mutatva havi 230-240 percre csökkent.

Nem meglepő, hogy ezzel párhuzamosan az okostelefonokon használt mobilinternet mennyisége az utóbbi három évben, 2021-2024 között folyamatosan és gyors ütemben több, mint kétszeresére nőtt, havi 7 gigabájtról 15 gigabájtra. Feltételezhető, hogy az internethasználat megugrásában az online csevegőplatformokon – melyek közül a két legnépszerűbb a Messenger és a Viber – indított hang- és videóhívások is szerepet játszottak.

Az NMHH Internethasználat-felmérése alapján elmondható, hogy a 16 éves vagy annál idősebb internetezők több, mint fele (57 százaléka) az internetes telefonálás és a „hagyományos” mobilhívás lehetőségével egyaránt él. A vizsgált népesség 33 százaléka kezdeményezett naponta internetes telefon- vagy videóhívást, ugyanakkor a kutatásban részt vevők hagyományosnak mondható mobiltelefon hívást ennél is nagyobb arányban, 43 százalékban bonyolítottak – mindez a hagyományos telefonos funkció vezető szerepét mutatja az okoseszközök korában is. Érdemes megemlíteni, hogy azok, akik naponta telefonálnak az interneten keresztül, klasszikus mobilvonalon is gyakrabban beszélgetnek.

Vajon mi dönti el, hogy az emberek milyen eszközt részesítenek előnyben a telefonhívásaiknál: vezetékes telefont, mobilhívást, vagy internetes platformot választanak? Az NMHH piackutatása a lehetséges tényezők közül azt vizsgálta, hogy a hívott fél személye miként határozza meg e választást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ennek alapján kirajzolódó trend, hogy a mobilkapcsolatot hivatalosabb kommunikációs csatornának tartják az előfizetők az internetes telefonálásnál. Ezt igazolja, hogy a mobilon ügyeket intézők 79 százaléka választja inkább a hagyományos mobilhívást, és csupán 13 százalék az internetes beszélgetést, amiben persze szerepet játszik az is, hogy sok cég ügyfélszolgálata csak mobilon érhető el. Jellemző, hogy a munkatársakkal és a tanárokkal is inkább mobilhálózaton keresztül lépnek kapcsolatba az emberek.

Az internetes hívások előnye a külföldön élő ismerősök, rokonok hívásánál mutatkozik meg leginkább: az ilyen hívásokat bonyolítók 70 százaléka választja az online csatornák valamelyikét, részben a külföldre irányuló telefonhívások jellemzően magasabb díja miatt, részben pedig amiatt, hogy a videohívások révén a másik fél nem csak hallhatóvá, de láthatóvá is válik. Érdekes tanulsága a kutatásnak, hogy azokban az esetekben, amikor a hívott fél fiatalabb (legyen szó például gyerekekről vagy unokákról), a hívó fél a nagy átlagnál magasabb arányban kezdeményez telefonhívást az interneten keresztül.