2025. szeptember 9. kedd Ádám
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 20:58

Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit, így a mai esemény aligha tartogat meglepetéseket a rajongók számára- számolt be a HVG.

Néhány óra múlva kezdődik az Apple idei egyik legfontosabb eseménye, ahol a vállalat legújabb csúcskategóriás okostelefonjait mutatja be. Az iPhone 17-család kapcsán azonban egy friss szivárogtatás gyakorlatilag minden lényeges részletet nyilvánosságra hozott. A GSMArena egy azóta törölt X-bejegyzésre bukkant, amely állítólag a dél-koreai KT Telecom mobilszolgáltatótól származik, és részletesen tartalmazza az új iPhone-modellek műszaki adatait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiszivárgott információk szerint az alapmodell iPhone 17 6,3 colos kijelzővel, A19 processzorral, 8 GB RAM-mal és 128/256/512 GB tárhely-opciókkal érkezik. A hátlapon a tavalyi iPhone 16-ból már ismert 48 megapixeles fő- és 12 megapixeles ultraszéles kamera kap helyet. Az akkumulátor kapacitása várhatóan 3600 mAh lesz.

Kapcsolódó cikkeink:

Újdonságként jelenik meg az iPhone 17 Air, amely az alapmodellel megegyező processzort és memóriát kap, de hátlapján csak egyetlen, 48 megapixeles kamera található. A készülék 6,6 colos kijelzővel, mindössze 2800 mAh-s akkumulátorral és kizárólag 128 GB-os tárhellyel lesz elérhető.

A prémium kategóriát képviselő iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max az A19 Pro processzorral, 12 GB RAM-mal és akár 1 TB tárhellyel érkezik. A Pro modell 6,3 colos, míg a Pro Max 6,9 colos kijelzőt kap. További különbség, hogy míg a Pro alapkonfigurációja 128 GB tárhellyel indul, addig a Pro Max esetében ez 256 GB lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az akkumulátor kapacitása is eltérő: az iPhone 17 Pro 3700 mAh-s, míg a Pro Max jelentősen nagyobb, 5000 mAh-s telepet kaphat. A specifikációk hitelességét hamarosan ellenőrizhetjük, hiszen az Apple bemutatója néhány órán belül kezdődik, amelyet az érdeklődők élőben követhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #okostelefon #tech #szoftver #apple #titok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:31
20:05
19:44
19:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
1 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
4
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
5
2 hónapja
Méregdrága csúcstelefonokat vásárolnak fillérekért élelmes magyarok: így spórolnak vagyonokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 18:05
Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 16:03
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 20:27
Jöhet az áttörés? Milliókat kapnak az állatvédők itthon