Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit, így a mai esemény aligha tartogat meglepetéseket a rajongók számára- számolt be a HVG.

Néhány óra múlva kezdődik az Apple idei egyik legfontosabb eseménye, ahol a vállalat legújabb csúcskategóriás okostelefonjait mutatja be. Az iPhone 17-család kapcsán azonban egy friss szivárogtatás gyakorlatilag minden lényeges részletet nyilvánosságra hozott. A GSMArena egy azóta törölt X-bejegyzésre bukkant, amely állítólag a dél-koreai KT Telecom mobilszolgáltatótól származik, és részletesen tartalmazza az új iPhone-modellek műszaki adatait.

A kiszivárgott információk szerint az alapmodell iPhone 17 6,3 colos kijelzővel, A19 processzorral, 8 GB RAM-mal és 128/256/512 GB tárhely-opciókkal érkezik. A hátlapon a tavalyi iPhone 16-ból már ismert 48 megapixeles fő- és 12 megapixeles ultraszéles kamera kap helyet. Az akkumulátor kapacitása várhatóan 3600 mAh lesz.

Újdonságként jelenik meg az iPhone 17 Air, amely az alapmodellel megegyező processzort és memóriát kap, de hátlapján csak egyetlen, 48 megapixeles kamera található. A készülék 6,6 colos kijelzővel, mindössze 2800 mAh-s akkumulátorral és kizárólag 128 GB-os tárhellyel lesz elérhető.

A prémium kategóriát képviselő iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max az A19 Pro processzorral, 12 GB RAM-mal és akár 1 TB tárhellyel érkezik. A Pro modell 6,3 colos, míg a Pro Max 6,9 colos kijelzőt kap. További különbség, hogy míg a Pro alapkonfigurációja 128 GB tárhellyel indul, addig a Pro Max esetében ez 256 GB lesz.

Az akkumulátor kapacitása is eltérő: az iPhone 17 Pro 3700 mAh-s, míg a Pro Max jelentősen nagyobb, 5000 mAh-s telepet kaphat. A specifikációk hitelességét hamarosan ellenőrizhetjük, hiszen az Apple bemutatója néhány órán belül kezdődik, amelyet az érdeklődők élőben követhetnek.