Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A internetes bűnözők egyre többször csalnak váratlan csomagokkal, s bár először szerencsés véletlennek is tűnhet egy meg nem rendelt csomag érkezése, a háttérben gyakran kifinomult online csalás, az úgynevezett brushing scam állhat - figyelmeztetnek kiberbiztonsági szakértők.
A globális e-kereskedelmi forgalom 2025-ben meghaladta a 6,4 billió dollárt és a vásárlások jelentős része mára az online piactereken folyik. Az ismert, sokak által használt és rengeteg visszajelzéssel rendelkező platformok ugyan kényelmesek és többnyire biztonságosak, ugyanakkor a csalások, visszaélések célpontjai is - jelezte az ESET.
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek, kizárólag azért, hogy a piactéren "valódi vásárlásként" jelenjen meg a tranzakció, és így hamis, ötcsillagos értékelést lehessen hozzákapcsolni - mondta Csizmazia-Darab István. A Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője szerint a csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak, amelyekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre. A saját terméküket "megvásárolják", a csomagot az áldozat címére küldik, majd végül pozitív értékelést írnak róla, ezzel mesterségesen javítva a termék megítélését - összegezte Csizmazia-Darab István.
A felmérések szerint az Amazon például csak 2024-ben több mint 275 millió hamis értékelést blokkolt
- hívta fel a figyelmet a kiberbiztonsági szakértő, aki azt is hozzátette, hogy a brushing scam nem csupán a vásárlói értékelési rendszerek kijátszásáról szól, az, hogy valaki célponttá válik, arra utalhat, hogy a személyes adatai már megjelentek kiberbűnözői körökben, és az adatokkal a csalók esetleg egy nagyobb visszaélést készítenek éppen elő.
A csomagok sokszor adathalász oldalra vezető QR-kódot is tartalmazhatnak, ami például egy kártékony szoftver telepítésére próbálja rávenni a felhasználót. Emellett nagyon fontos következmény, hogy az ilyen csalások hosszútávon aláássák az online piacterekbe vetett bizalmat is - mondta.
Gyanús lehet, ha valaki nem rendelt semmit a feladótól mégis csomagot kap,vagy ha például hiányos, homályos a feladó megjelölése, illetve ha QR-kód található a csomagon, vagy benne.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szakértők azt tanácsolják, hogy ilyenkor a felhasználó győződjön meg róla, hogy nem családi vagy baráti ajándékról van szó, és ha nem ők küldték, ne vegyék át a csomagot. Ne olvassák be a kéretlen csomagban található QR-kódokat. Váratlan csomag érkezésekor ellenőrizzék a bankszámlát és a bankkártya forgalmát is, és értesítsék a csalásról az érintett piacteret.
A tapasztalatok szerint a megelőzés kulcsa a személyes adatok védelme. A kiberbiztonsági szakértők ezért azt javasolják, hogy a felhasználók rendszeresen cseréljenek jelszót, egyedi jelszavakat, kétfaktoros hitelesítést, jelkulcsot használjanak a bejelentkezésekhez. Fontos az is, hogy minél kevesebb személyes adatot, információt osszanak meg a közösségi médiában, mert ezek alapján könnyen csalás áldozatai lehetnek.
Csizmazia-Darab István hangsúlyozta, olyan védelmi szoftvert érdemes használni, amelyek nemcsak kiszűrik a rosszindulatú programokat és blokkolják a gyanús webhelyeket, adathalász kísérleteket, hanem több ezer webhelyet átvizsgálva - beleértve a dark web-et és a feketepiaci csevegőszobákat -, felismerik és értesítik a felhasználókat, ha a személyes adataik illetéktelen kezekbe kerültek.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.
Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád.
Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába
Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.