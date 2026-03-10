Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A brit alsóház elutasította a 16 év alattiak közösségi médiahasználatának teljes tilalmáról szóló, ausztrál mintájú javaslatot, és ehelyett egy rugalmasabb, miniszteri hatáskörre épülő szabályozási modellt támogatott - számolt be a BBC.
A képviselők 307–173 arányban szavazták le a Lordok Háza által januárban elfogadott módosítást, amely teljesen kitiltotta volna a 16 évnél fiatalabb felhasználókat a TikTokhoz, az Instagramhoz és a Snapchathoz hasonló platformokról. Ausztrália tavaly év végén elsőként vezetett be a világon ilyen átfogó korhatáros tilalmat.
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert. Az elfogadott javaslat értelmében Liz Kendall tudományügyi miniszter felhatalmazást kap arra, hogy egyes korosztályok számára korlátozza vagy megtiltsa a közösségi média- és chatbot-szolgáltatások elérését. Emellett lehetősége lesz bizonyos, károsnak vagy függőséget okozónak minősített funkciók – például az automatikus lejátszás – korlátozására, szabályozhatja a gyermekek VPN-használatát, és módosíthatja a digitális beleegyezési korhatárt.
A kormány a szavazást megelőző héten konzultációt indított arról, hogy szükség van-e minimális korhatár bevezetésére a közösségi platformokon, és hogyan lehetne visszaszorítani a függőséget kiváltó funkciókat. A konzervatívok szerint ez nem elegendő: Laura Trott, az ellenzéki árnyékkormány oktatási szóvivője azonnali jogalkotást sürgetett, hivatkozva arra, hogy a közvélemény-kutatások szerint a gyerekek 40 százaléka iskolaidőben szexuális tartalmakkal találkozik online.
A szavazásnál több mint száz munkáspárti képviselő tartózkodott, köztük Sadik Al-Hassan is, aki gyógyszerészként arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a közösségi média gyógyszer lenne, a bizonyított ártalmak alapján már rég kivonták volna a forgalomból. A Lordok Házában a módosítást beterjesztő Lord Nash "mélyen csalódottnak" nevezte az eredményt, és jelezte, hogy megpróbálja újra napirendre tűzni a javaslatot a felsőházban.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vita során a teljes tiltást ellenzők – köztük az NSPCC gyermekvédelmi szervezet és Molly Russell édesapja, akinek 14 éves lánya káros online tartalmak hatására lett öngyilkos – arra figyelmeztettek, hogy egy általános tilalom az internet kevésbé szabályozott zugaiba terelné a fiatalokat. Szerintük inkább a meglévő jogszabályok következetesebb végrehajtására és a platformok szigorúbb ellenőrzésére lenne szükség.
A mesterségesintelligencia-szoftverek többsége túlságosan együttműködő az esetleges támadókkal a megfelelő fegyver kiválasztásában.
Csütörtökön ismét változékony időre számíthatunk: a napsütés mellett erős gomolyfelhő-képződés, záporok és zivatarok is kialakulhatnak, több vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
Elkerülhetetlennek tűnik a klímakatasztrófa: sokkoló adatokat közölt a klímakutató - ezt hogy fogjuk legyűrni?
Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.