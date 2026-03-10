Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet

A brit alsóház elutasította a 16 év alattiak közösségi médiahasználatának teljes tilalmáról szóló, ausztrál mintájú javaslatot, és ehelyett egy rugalmasabb, miniszteri hatáskörre épülő szabályozási modellt támogatott - számolt be a BBC.

A képviselők 307–173 arányban szavazták le a Lordok Háza által januárban elfogadott módosítást, amely teljesen kitiltotta volna a 16 évnél fiatalabb felhasználókat a TikTokhoz, az Instagramhoz és a Snapchathoz hasonló platformokról. Ausztrália tavaly év végén elsőként vezetett be a világon ilyen átfogó korhatáros tilalmat.

A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert. Az elfogadott javaslat értelmében Liz Kendall tudományügyi miniszter felhatalmazást kap arra, hogy egyes korosztályok számára korlátozza vagy megtiltsa a közösségi média- és chatbot-szolgáltatások elérését. Emellett lehetősége lesz bizonyos, károsnak vagy függőséget okozónak minősített funkciók – például az automatikus lejátszás – korlátozására, szabályozhatja a gyermekek VPN-használatát, és módosíthatja a digitális beleegyezési korhatárt.

A kormány a szavazást megelőző héten konzultációt indított arról, hogy szükség van-e minimális korhatár bevezetésére a közösségi platformokon, és hogyan lehetne visszaszorítani a függőséget kiváltó funkciókat. A konzervatívok szerint ez nem elegendő: Laura Trott, az ellenzéki árnyékkormány oktatási szóvivője azonnali jogalkotást sürgetett, hivatkozva arra, hogy a közvélemény-kutatások szerint a gyerekek 40 százaléka iskolaidőben szexuális tartalmakkal találkozik online.

A szavazásnál több mint száz munkáspárti képviselő tartózkodott, köztük Sadik Al-Hassan is, aki gyógyszerészként arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a közösségi média gyógyszer lenne, a bizonyított ártalmak alapján már rég kivonták volna a forgalomból. A Lordok Házában a módosítást beterjesztő Lord Nash "mélyen csalódottnak" nevezte az eredményt, és jelezte, hogy megpróbálja újra napirendre tűzni a javaslatot a felsőházban.

A vita során a teljes tiltást ellenzők – köztük az NSPCC gyermekvédelmi szervezet és Molly Russell édesapja, akinek 14 éves lánya káros online tartalmak hatására lett öngyilkos – arra figyelmeztettek, hogy egy általános tilalom az internet kevésbé szabályozott zugaiba terelné a fiatalokat. Szerintük inkább a meglévő jogszabályok következetesebb végrehajtására és a platformok szigorúbb ellenőrzésére lenne szükség.