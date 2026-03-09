Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők

A WABetaInfo szerint a WhatsApp egy új előfizetési csomagot fejleszt WhatsApp Plus néven, amely exkluzív funkciókat kínálna a felhasználóknak havi díj ellenében.

A Meta alkalmazások és szolgáltatások túlnyomó többsége már régóta előfizetéses modellre épít. Úgy tűnik, a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő sem marad ki a sorból. A WABetaInfo vette észre, hogy a WhatsApp egy prémium változaton dolgozik, amely Androidra és iOS-re egyaránt készül.

A WhatsApp Plus előfizetőinek számos extra járna. A kitűzött csevegések maximális száma például a jelenlegi háromról húszra nőhet. Emellett szélesebb testreszabási lehetőségek válnának elérhetővé, így módosítható lenne az alkalmazás témája, ikonja és színvilága. Szó van prémium matricacsomagokról, egyedi csengőhangokról és kibővített üzenetreakciókról is.

A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának. A WhatsApp hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket. A WABetaInfo viszont már tesztváltozatokat is azonosított, ami arra utal, hogy a fejlesztés aktívan zajlik.

Fontos kiemelni, hogy az ingyenes változat továbbra is megmarad. A felhasználókat senki sem kötelezi fizetésre. A WhatsApp Plus kizárólag egy opcionális bővítés lenne azoknak, akik hajlandók havonta fizetni a többletfunkciókért.