A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A WABetaInfo szerint a WhatsApp egy új előfizetési csomagot fejleszt WhatsApp Plus néven, amely exkluzív funkciókat kínálna a felhasználóknak havi díj ellenében.
A Meta alkalmazások és szolgáltatások túlnyomó többsége már régóta előfizetéses modellre épít. Úgy tűnik, a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő sem marad ki a sorból. A WABetaInfo vette észre, hogy a WhatsApp egy prémium változaton dolgozik, amely Androidra és iOS-re egyaránt készül.
A WhatsApp Plus előfizetőinek számos extra járna. A kitűzött csevegések maximális száma például a jelenlegi háromról húszra nőhet. Emellett szélesebb testreszabási lehetőségek válnának elérhetővé, így módosítható lenne az alkalmazás témája, ikonja és színvilága. Szó van prémium matricacsomagokról, egyedi csengőhangokról és kibővített üzenetreakciókról is.
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának. A WhatsApp hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket. A WABetaInfo viszont már tesztváltozatokat is azonosított, ami arra utal, hogy a fejlesztés aktívan zajlik.
Fontos kiemelni, hogy az ingyenes változat továbbra is megmarad. A felhasználókat senki sem kötelezi fizetésre. A WhatsApp Plus kizárólag egy opcionális bővítés lenne azoknak, akik hajlandók havonta fizetni a többletfunkciókért.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.
Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád.
Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába
Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
