Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Minden vád alól felmentették Mark Zuckerberg cégét: meglepő, hogy pont ez mentette meg
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával, elutasítva ezzel az amerikai versenyhivatal (FTC) keresetét - közölte a BBC.
James Boasberg washingtoni kerületi bíró kedden hozott ítéletében megállapította, hogy a Facebook anyavállalata nem szerzett monopolhelyzetet a közösségi média piacán a több mint egy évtizeddel ezelőtti akvizíciókkal. "A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hivatal nem teljesítette bizonyítási kötelezettségét: a Meta nem rendelkezik monopolhelyzettel a releváns piacon" - írta a bíró.
A Meta üdvözölte a döntést, kiemelve, hogy az elismeri a vállalat által tapasztalt erős versenyt. Az áprilisban lezajlott tárgyaláson Mark Zuckerberg vezérigazgató és Sheryl Sandberg korábbi operatív igazgató is tanúskodott, hangsúlyozva, hogy a TikTok és a YouTube alapvetően megváltoztatta a közösségi média piacát.
Boasberg bíró ítéletében kiemelte, hogy az FTC korábban maga hagyta jóvá a Meta 2012-es Instagram-felvásárlását (1 milliárd dollárért) és a 2014-es WhatsApp-akvizíciót (19 milliárd dollárért). A bíró szerint a közösségi média piaca folyamatosan változik, "az alkalmazások felemelkednek és visszaesnek, egyik őrületet a másik után követik, és évről évre új funkciókat adnak hozzá".
A bíró szerint még ha a Meta korábban rendelkezett is monopolhelyzettel, az FTC nem tudta bizonyítani, "hogy jelenleg is ilyen hatalommal bír", mivel a Meta piaci részesedése "úgy tűnik, csökken". Az FTC közleményben fejezte ki mély csalódottságát a döntéssel kapcsolatban, és jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit.
A keddi győzelemmel a Meta elkerülte a vállalat potenciális feldarabolását, amely magában foglalhatta volna az Instagram és a WhatsApp leválasztását. "Termékeink hasznosak az emberek és a vállalkozások számára, és példaértékűek az amerikai innováció és gazdasági növekedés szempontjából" - nyilatkozta a Meta szóvivője.
A döntés azután született, hogy az Igazságügyi Minisztérium korábban két versenyjogi pert is megnyert a Google ellen - az egyiket az online keresésben, a másikat a reklámtechnológiában fennálló monopolhelyzet miatt. Szakértők szerint a Meta elleni ügy kezdettől fogva nehéz volt, különösen a közösségi hálózati piac gyors változásai miatt.
A Meta jogi problémái azonban még nem értek véget. Zuckerberget arra kötelezték, hogy tanúskodjon egy mérföldkőnek számító perben, amely a közösségi média fiatalokra gyakorolt hatásáról szól. Egy Los Angeles-i bíró elutasította a Meta azon érvét, hogy a januári személyes megjelenés szükségtelen. Az Instagram vezetőjének, Adam Mosserinek is tanúskodnia kell a tárgyaláson, amely abból a vádból ered, hogy a Meta és más közösségi média vállalatok függőséget okozó alkalmazásokat készítenek fiatalok számára, annak ellenére, hogy tisztában vannak a mentális egészségügyi kockázatokkal.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.