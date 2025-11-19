2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
Okostelefon kijelző a Facebook, WhatsApp és Instagram alkalmazások logójával a kezében, elmosódott META logóval fehér monitorháttéren: Tallinn, Észtország - 2021. október 29.
Tech

Minden vád alól felmentették Mark Zuckerberg cégét: meglepő, hogy pont ez mentette meg

Pénzcentrum
2025. november 19. 20:13

Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával, elutasítva ezzel az amerikai versenyhivatal (FTC) keresetét - közölte a BBC.

James Boasberg washingtoni kerületi bíró kedden hozott ítéletében megállapította, hogy a Facebook anyavállalata nem szerzett monopolhelyzetet a közösségi média piacán a több mint egy évtizeddel ezelőtti akvizíciókkal. "A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hivatal nem teljesítette bizonyítási kötelezettségét: a Meta nem rendelkezik monopolhelyzettel a releváns piacon" - írta a bíró.

A Meta üdvözölte a döntést, kiemelve, hogy az elismeri a vállalat által tapasztalt erős versenyt. Az áprilisban lezajlott tárgyaláson Mark Zuckerberg vezérigazgató és Sheryl Sandberg korábbi operatív igazgató is tanúskodott, hangsúlyozva, hogy a TikTok és a YouTube alapvetően megváltoztatta a közösségi média piacát.

Boasberg bíró ítéletében kiemelte, hogy az FTC korábban maga hagyta jóvá a Meta 2012-es Instagram-felvásárlását (1 milliárd dollárért) és a 2014-es WhatsApp-akvizíciót (19 milliárd dollárért). A bíró szerint a közösségi média piaca folyamatosan változik, "az alkalmazások felemelkednek és visszaesnek, egyik őrületet a másik után követik, és évről évre új funkciókat adnak hozzá".

A bíró szerint még ha a Meta korábban rendelkezett is monopolhelyzettel, az FTC nem tudta bizonyítani, "hogy jelenleg is ilyen hatalommal bír", mivel a Meta piaci részesedése "úgy tűnik, csökken". Az FTC közleményben fejezte ki mély csalódottságát a döntéssel kapcsolatban, és jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit.

A keddi győzelemmel a Meta elkerülte a vállalat potenciális feldarabolását, amely magában foglalhatta volna az Instagram és a WhatsApp leválasztását. "Termékeink hasznosak az emberek és a vállalkozások számára, és példaértékűek az amerikai innováció és gazdasági növekedés szempontjából" - nyilatkozta a Meta szóvivője.

A döntés azután született, hogy az Igazságügyi Minisztérium korábban két versenyjogi pert is megnyert a Google ellen - az egyiket az online keresésben, a másikat a reklámtechnológiában fennálló monopolhelyzet miatt. Szakértők szerint a Meta elleni ügy kezdettől fogva nehéz volt, különösen a közösségi hálózati piac gyors változásai miatt.

A Meta jogi problémái azonban még nem értek véget. Zuckerberget arra kötelezték, hogy tanúskodjon egy mérföldkőnek számító perben, amely a közösségi média fiatalokra gyakorolt hatásáról szól. Egy Los Angeles-i bíró elutasította a Meta azon érvét, hogy a januári személyes megjelenés szükségtelen. Az Instagram vezetőjének, Adam Mosserinek is tanúskodnia kell a tárgyaláson, amely abból a vádból ered, hogy a Meta és más közösségi média vállalatok függőséget okozó alkalmazásokat készítenek fiatalok számára, annak ellenére, hogy tisztában vannak a mentális egészségügyi kockázatokkal.
Címlapkép: Getty Images
#tech #bíróság #instagram #felvásárlás #közösségi média #versenyjog #meta #whatsapp #ftc

